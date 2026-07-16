El tenso momento de Javier Milei en la Bolsa: se peleó con un espectador, defendió el ajuste y afirmó que será "reelecto" + Agregar ámbito en









El Presidente protagonizó un fuerte cruce durante un discurso en la Bolsa de Comercio. Respondió a las críticas por el ajuste y desafió al asistente con duros comentarios.

Javier Milei protagonizó un tenso cruce con un espectador durante un discurso en la Bolsa de Comercio.

El presidente Javier MIlei protagonizó este jueves un tenso cruce con un espectador durante su discurso por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El mandatario defendió el ajuste fiscal, calificó al asistente de "kuka" y aseguró que completará su mandato, será reelecto y gobernará "cuatro años más".

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El episodio ocurrió mientras Milei defendía la ley de tierras y el rumbo económico de su gestión. En ese momento, un asistente que luego se identificó como el "ingeniero Castellanos", integrante vitalicio de la Bolsa de Comercio, cuestionó que el déficit fiscal se registraba "ahora" y no en un hipotético gobierno populista.

"No, ahora hicimos el ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba", respondió el Presidente.

El presidente afirmó que completará su mandato, será reelecto y gobernará "cuatro años más". "Si no te gusta, andate a Cuba": Javier Milei arremetió contra un espectador que lo confrontó en la Bolsa "Terminala", le reclamó el espectador. Milei reaccionó de inmediato y redobló la apuesta: "Voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más".

Luego agregó: "Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, si no te gusta, andate a Cuba".

Ante la insistencia del hombre, que permanecía con un bastón a la derecha del auditorio, el mandatario volvió a interrumpir su exposición y le respondió: "¿Por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar si tenés tantas ganas? En la época en que yo era presidente daba conferencias y metía hasta a 10 mil personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka". Javier Milei defendió el ajuste fiscal y calificó a un espectador crítico de "kuka". La última intervención de Milei fue recibida con aplausos de parte del auditorio. Tras el intercambio, Castellanos fue invitado a continuar siguiendo el acto desde otra sala.