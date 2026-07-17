"No pueden ser británicas para siempre", el editorial de The Guardian que reavivó el debate sobre las Islas Malvinas

La exhibición de una bandera durante los festejos de la Selección reactivó el debate, ahora, en un escenario de escala global. Un columnista del mítico diario británico llamó a reabrir las negociaciones entre los Estados.

Tras la victoria ante el Seleccionado de Inglaterra , los jugadores de Argentina, encabezados por Giovanni Lo Celso, desplegaron una bandera con un mensaje claro: "Las Malvinas son argentinas". Desde entonces, el debate por la ocupación ilegal de las islas del Atlántico Sur volvió a estar en boca de todos pero, esta vez, no solo en nuestro país. Mientras algunos medios internacionales calificaron el gesto como "arrogante", el diario británico The Guardian - considerado un medio de tendencia progresista - publicó una columna de opinión en la que instó al Reino Unido a retomar las negociaciones con Argentina .

"No pueden ser británicas para siempre" fue el fuerte mensaje que compartió el columnista Simon Jenkins. Desde ese concepto, el periodista repasó distintos procesos de descolonización impulsados por Londres a lo largo de las últimas décadas y puso el horizonte sobre las Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Como ejemplo reciente, Jenkins mencionó el acuerdo alcanzado esta semana entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar. Según explicó, la eliminación del histórico enrejado fronterizo representa mucho más que un cambio físico: simboliza el cierre de una disputa diplomática que llevaba décadas abierta.

En ese contexto, Jenkins se preguntó si el reclamo - que volvió a hacerse visible durante la semifinal del Mundial a pesar de la prohibición de la FIFA a desplegar mensajes políticos, con aval de Casa Rosada - podría impulsar una discusión similar sobre las Islas Malvinas. "Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?", se preguntó.

El editorial en The Guardian, a días de la derrota inglesa en la semifinal del Mundial 2026.

El columnista también cuestionó el costo que representa para el Reino Unido sostener la defensa del archipiélago. "Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año" , afirmó.

El legado de la Guerra de Malvinas

Jenkins vinculó la firme postura de los distintos gobiernos británicos respecto de las islas con el impacto político que tuvo la victoria en la Guerra de Malvinas de 1982 sobre el gobierno de Margaret Thatcher.

A su vez, sostuvo que el trato diferenciado hacia el archipiélago también responde a que "los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos".

El periodista recordó además que, antes del conflicto bélico, Londres negociaba con Argentina una eventual transferencia de la soberanía, en línea con el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas sobre antiguos imperios europeos.

Según reconstruyó el artículo, en 1971 ambos países habían alcanzado un acuerdo que permitía a los habitantes de las islas viajar al territorio continental argentino para acceder a hospitales, comercios y otros servicios. "Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros", destacó.

En ese marco, Jenkins sostuvo que el debate no respondía únicamente a cuestiones históricas. "La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico", afirmó, al recordar que el propio Reino Unido analizaba entonces el elevado costo de mantener la defensa de un territorio distante.

"Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas", sentenció al respecto.

El columnista reconoció que la decisión de la dictadura militar argentina de ocupar las islas en 1982 quebró las conversaciones que estaban en marcha y desencadenó la guerra. "Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras", señaló al recordar los intentos de mediación impulsados por Estados Unidos y Perú.

La bandera de la Scaloneta: el debate con alcance global

Sin embargo, el británico aseguró que una de las consecuencias más graves de la Guerra de Malvinas fue haber congelado cualquier discusión durante las cuatro décadas siguientes. "Lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años", afirmó.

Archivo. La bandera de los jugadores tras vencer 2-1 a Inglaterra.

Para Jenkins, el paso del tiempo no modificó el fondo del conflicto. "La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado", sostuvo.

También relativizó el resultado del referéndum celebrado en 2013, cuando el 99,8% de los 1.517 votantes eligió continuar bajo soberanía británica, al considerar que no resuelve el diferendo de fondo.

Finalmente, concluyó con un llamado a que Londres retome el diálogo con Buenos Aires. "Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema", escribió, antes de cerrar con una referencia al Mundial: "Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción".