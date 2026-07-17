EEUU endurece las visas para estudiantes extranjeros e impondrá un límite máximo de permanencia

La administración de Donald Trump anunció un cambio en las reglas migratorias para quienes ingresan a estudiar desde el exterior. La nueva normativa elimina un sistema vigente desde hace décadas.

La administración del presidente Donald Trump anunció una modificación en las condiciones de permanencia para los estudiantes extranjeros y los visitantes de intercambio que ingresen a Estados Unidos con visas académicas .

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La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , que confirmó que los titulares de visas F (estudiantes) y J (visitantes de intercambio) podrán permanecer en el país únicamente durante el desarrollo de su programa, aunque con un límite máximo de cuatro años .

Según detalló el organismo, los estudiantes internacionales y visitantes de intercambio serán admitidos por el tiempo que dure el programa académico para el que fueron autorizados.

Sin embargo, esa permanencia no podrá superar los cuatro años , incluso si la actividad se extiende por un período mayor a este. La modificación representa un cambio significativo respecto del sistema que regía hasta ahora.

La nueva normativa elimina oficialmente el mecanismo conocido como "duración del estatus" , que permitía a los extranjeros permanecer en Estados Unidos mientras conservaran las condiciones exigidas por su visa, sin una fecha de vencimiento previamente establecida para abandonar el país.

La permanencia de estudiantes extranjeros no podrá superar los cuatro años en EEUU.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ese esquema posibilitó durante décadas que estudiantes y visitantes de intercambio permanecieran en territorio estadounidense de manera indefinida, siempre que mantuvieran vigente el propósito de su autorización migratoria.

El argumento del gobierno de Donald Trump

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, justificó la decisión al sostener que el sistema anterior presentaba riesgos para el control migratorio.

"Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema de duración del estatus comprometió la seguridad nacional y creó un entorno propicio para el fraude migratorio", afirmó el funcionario.

Con esta modificación, la administración de Donald Trump busca establecer un límite temporal uniforme para este tipo de visas y reforzar los controles sobre la permanencia de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio en Estados Unidos.