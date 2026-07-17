Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 17 de julio en el Mundial 2026

La FIFA confirmó al árbitro de la final Argentina-España: quién es y la polémica que lo marcó

La FIFA confirmó este jueves al árbitro que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El elegido por la Federación Internacional de Fútbol fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El juez europeo será acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, que cumplirán la función de árbitros asistentes.

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