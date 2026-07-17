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17 de julio 2026 - 08:45

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 17 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina está en Nueva York donde disputará la final del Mundial el próximo domingo.

La Selección argentina está en Nueva York donde disputará la final del Mundial el próximo domingo.

Por AFA

El plantel no tiene descanso tras la clasificación ante Inglaterra. El plantel comandado por Scaloni ya se encuentra Nueva Jersey para la final.

La Selección argentina ya trabaja con la mirada puesta en la final del Mundial 2026 frente a España, luego de la histórica clasificación conseguida ante Inglaterra. Sin tiempo para detenerse, el plantel volvió a entrenarse el jueves en Atlanta y luego partió a Nueva Jersey, sede del partido definitivo de esta Copa del Mundo.

De esta forma, Lionel Scaloni inició la preparación para el partido que definirá al campeón. Este viernes continúan los entrenamientos, pero ya en la ciudad donde se disputará el encuentro, con la cabeza puesta en la posible formación, tras una jornada de recuperación física de los futbolistas tras el desgaste de la semifinal.

Con el correr de los entrenamientos, el cuerpo técnico empezará a delinear el equipo que buscará conquistar un nuevo título mundial el domingo a las 16 (hora argentina).

La FIFA confirmó al árbitro de la final Argentina-España: quién es y la polémica que lo marcó

La FIFA confirmó este jueves al árbitro que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El elegido por la Federación Internacional de Fútbol fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El juez europeo será acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, que cumplirán la función de árbitros asistentes.

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La historia detrás de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras la victoria contra Inglaterra

El triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra y la clasificación a la final dejó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026. En medio de los festejos, los jugadores mostraron una bandera con la leyenda de "las Malvinas son argentinas", imagen que recorrió el mundo. Horas después se conoció el trasfondo de su creación.

A pesar de las restricciones que regían contra el ingreso de imágenes con mensajes políticos, el telón llegó a manos de los futbolistas una vez finalizado el encuentro. Giovani Lo Celso fue el encargado de tomarlo y exhibirlo, pero hasta ahora se desconocía su origen.

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Los antecedentes de Lionel Messi en el MetLife Stadium: del clásico contra Brasil a la renuncia a la Selección

Lionel Messi jugará por segunda vez una final con la Selección argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde disputará el encuentro decisivo del Mundial 2026 contra España. No es un estadio más en su carrera: allí tuvo una de sus mejores actuaciones ante Brasil, pero también el golpe más duro que lo llevó a anunciar su renuncia a la Selección.

El primer gran recuerdo del capitán en el MetLife fue el 9 de junio de 2012, en un amistoso frente a Brasil. En aquel entonces, el rosarino fue la gran figura de la noche: anotó un recordado hat-trick, con un golazo en el que arrancó por banda derecha, eludió a dos jugadores y definió desde afuera del área al ángulo del arquero para el triunfo argentino por 4 a 3.

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