El insólito error de Amazon que hizo creer a sus clientes que debían miles de millones de dólares + Agregar ámbito en









Clientes de AWS recibieron por error facturas de hasta u$s2.500 millones. La compañía confirmó la falla y aclaró que los montos no reflejan consumos reales.

Archivo. Amazon reconoció el error y aseguró que las facturas no tienen validez.

Un fallo en el sistema de facturación de Amazon Web Services (AWS) generó este viernes una insólita situación para algunos clientes de la plataforma de computación en la nube. Usuarios reportaron que el portal les mostraba deudas de millones e incluso miles de millones de dólares por servicios que nunca habían utilizado.

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La empresa confirmó el incidente y aseguró que trabaja para corregir el error. Según informó en una actualización de su página de estado, el problema comenzó a detectarse hacia el final del jueves y afecta al sistema encargado de calcular la facturación de AWS.

El error de Amazon que generó facturas por millones de dólares Amazon explicó que intentó revertir un cambio reciente para solucionar el inconveniente, aunque reconoció que esa medida no alcanzó para corregir la falla.

Pese a la alarma que generaron los montos exhibidos, la compañía llevó tranquilidad a los clientes y aclaró que las cifras mostradas no corresponden a consumos reales. "No reflejan el uso ni los cargos reales", indicó Amazon sobre las estimaciones de facturación erróneas.

Algunos clientes recibieron por error facturas de hasta u$s2.500 millones. Las capturas de pantalla compartidas por usuarios en Reddit reflejaron la magnitud del problema. Uno de los casos más llamativos mostró una estimación cercana a u$s2.500 millones por el consumo mensual de AWS. Otros clientes reportaron importes que iban desde algunos millones hasta cientos de millones de dólares.

Otro error de Amazon: la filtración de los valores del Google Pixel 11 A pocas semanas de la presentación oficial de los nuevos Google Pixel 11, prevista para el 12 de agosto en Nueva York, Amazon Estados Unidos tuvo otro error - aunque ahora en otro sector - y publicó por error una serie de anuncios con imágenes y especificaciones de la nueva generación de smartphones de Google. Aunque los retiró poco después, la filtración dejó al descubierto buena parte de la estrategia de la compañía para esta línea. De acuerdo con los reportes, la familia Pixel 11 estará integrada por cuatro modelos: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Con esta propuesta, Google buscará abarcar desde el segmento premium tradicional hasta el mercado de los teléfonos plegables. En cuanto a los valores, el Pixel 11 tendría un precio inicial de u$s899, mientras que el Pixel 11 Pro partiría desde u$s1.099. Por su parte, el Pixel 11 Pro XL comenzaría en u$s1.299, y el Pixel 11 Pro Fold se ofrecería desde u$s1.899. Las versiones más avanzadas también llegarían con configuraciones de hasta 1 TB de almacenamiento. En el caso del modelo plegable, la variante de mayor capacidad alcanzaría un precio de u$s2.249.

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