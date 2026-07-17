Los depósitos privados en dólares tocaron los u$s40.000 millones, máximo en 26 años: ¿ayudará a reactivar el crédito?

Los depósitos en dólares alcanzaron los u$s40.000 millones , máximo en 26 años, lo que implica una suba de u$s26.000 millones desde diciembre de 2023. La consolidación de este dato, junto con otras flexibilizaciones que dispuso el BCRA el mes pasado, parecen ir en el mismo sentido de buscar reactivar la actividad de ciertos sectores a través de la expansión de los créditos en moneda extranjera . Pese a esto, expertos lanzan algunas advertencias sobre el sistema actual.

Cabe recordar que, en junio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras . La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446, permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a firmas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora.

Al analizar en conjunto el nivel actual de depósitos y esta nueva normativa, el economista Federico Glustein , opinó en diálogo con Ámbito opinó que hace falta, además , "generar las condiciones necesarias" , y comentó: "Aunque el BCRA lanzó la Comunicación “A” 8446, la realidad es que esto beneficia principalmente a los holdings mixtos , con empresas exportadoras y mercadointernistas y parcialmente a proveedores de cadenas exportadoras , que son empresas que no exportan directamente, pero venden insumos o servicios a sectores que generan dólares y podrían financiarse mediante garantías por vinculación comercial".

Y amplió al sostener las dudas que generan la situación actual del sistema: "No lo vería como una puerta abierta para que cualquier pyme del mercado interno se endeude barato en dólares ya que un comercio, una empresa de servicios locales o una industria que vende 100% en pesos difícilmente pueda tomar crédito en dólares sin cobertura, porque el banco asumiría un riesgo de repago muy alto".

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico en la consultora Equilibra, también en diálogo con este medio reconoció que hoy la principal limitante —que aclaró tiene una razón macroprudencial para evitar el descalce de moneda— es que "el Banco Central está tratando de evitar que se endeude en dólares cualquier empresa porque pueden quedar descalzadas al tener ingresos en pesos y deuda en dólares".

Justamente esta situación genera que hoy por hoy haya grandes depósitos de dólares porque hay más confianza en el sistema, no se retiran del sistema financiero pero tampoco llegan al sector privado. "Básicamente, hoy los únicos que pueden acceder son empresas vinculadas al comercio exterior o aquellas —según la flexibilidad que se dio hace poco— que consiguen una garantía de otra empresa en dólares, lo que permite bajar el riesgo de repago de ese crédito. Pero ahí está el punto: hay un stock de dólares muy grande que de alguna manera hay que ver cómo captar y canalizar al sector privado productivo. No es sencillo justamente por esta regla macroprudencial, que tiene sentido que exista porque, si no, podés tener un paso que colapse o convierta esto en una crisis también bancaria", amplió.

A su vez, Leonardo Anzalone, director de CEPEC, en la misma sintonía también expresó a este medio: "La flexibilización para que los bancos puedan prestar dólares a empresas que no necesariamente generan divisas, siempre que existan garantías adecuadas, abre la puerta a que una mayor parte de esos depósitos se transforme en crédito para inversión y producción. Ahora bien, el desafío pasa por administrar correctamente el riesgo. Financiar proyectos en dólares puede ser muy positivo si existen coberturas o ingresos que permitan afrontar esa deuda. De lo contrario, volverían a aparecer los problemas de descalce cambiario que Argentina ya sufrió en otras etapas.

Y concluyó: "En definitiva, el crecimiento de los depósitos crea una oportunidad para profundizar el crédito en moneda extranjera. Si la estabilidad macroeconómica se consolida y el nuevo esquema regulatorio funciona como espera el Gobierno, esos dólares pueden empezar a financiar más inversión privada, en lugar de permanecer inmovilizados dentro del sistema financiero".

Los depósitos en dólares alcanzaron los u$s40.000 millones

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares (al 13 de julio) muestran un incremento de u$s617 millones , hasta alcanzar un total de u$s40.437 millones, máximo en 26 años. Glustein aclaró que se trata de "un dato histórico" y que, como el financiamiento privado en dólares está en torno a los u$s23.000 millones, lo que deja alrededor de u$s17.000 millones sin volcar al crédito".

"Que los depósitos en dólares hayan alcanzado los u$s40.000 millones es una muy buena noticia porque le da al sistema financiero una capacidad de fondeo que Argentina no tenía desde hace décadas" amplió Anzalone.