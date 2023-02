Gian Grasso, el delivery que soñaba ser famoso y explotó en redes

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgfZwRrJr4R%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFyXuCHqy9RmZBcwhobqtodvtZBqPSLD4pzCR3SDSR6xVBqru4jBmGnrXyBGYqqOTKbcSKnp8FmV8fcyZCQJc4wJdoPpnZBC0gHxSkBVHa7tJj9XQh9OZCLEIHZACQALBZAQMq67pxUwmmpQvotIxisvPnROj0nYQZDZD View this post on Instagram A post shared by Gian Grasso (@grassogian)

En 2020 decidió probar suerte en Estados Unidos, pero apenas 4 días después de su arribo se decretó la pandemia de Covid-19.

"Tuve que rebuscármela porque mi objetivo era trabajar, pero al final no se dio como lo esperaba. En el tiempo que pasé encerrado me dediqué a conseguir clientes para mi agencia de marketing, llamada 'My Date' (@mydateus). Estuve en Miami viviendo de eso hasta que volví a la Argentina", cuenta.

De vuelta en el país, Gian Grasso siguió por la senda positiva. "Tengo un equipo grande de laburo que me acompaña. Crezco día a día a base del esfuerzo, y eso me hace feliz", dice el joven.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBpsmVbcgLA4%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFyXuCHqy9RmZBcwhobqtodvtZBqPSLD4pzCR3SDSR6xVBqru4jBmGnrXyBGYqqOTKbcSKnp8FmV8fcyZCQJc4wJdoPpnZBC0gHxSkBVHa7tJj9XQh9OZCLEIHZACQALBZAQMq67pxUwmmpQvotIxisvPnROj0nYQZDZD View this post on Instagram A post shared by Gian Grasso (@grassogian)

"Siempre supe que quería tener plata y vivir bien, pero no sabía cómo conseguirlo. Las cosas se fueron dando. Cuando terminé lo del Team Goette fui delivery y tenía una vergüenza tremenda, porque de ser conocido por estar en las redes a estar repartiendo comida me ponía triste. Mi vieja siempre me mandó a colegio privado y quiso lo mejor para mí. Verme en ese punto fue durísimo, pero yo le dije que se quedara tranquila, que era algo momentáneo", recuerda emocionado.

Después de haber estudiado durante ocho meses la carrera de "Diseño Multimedial", Gian Grasso quiso anotarse en Economía, pero se le había vencido el plazo de inscripción y le dijeron que esperara un año.

Durante ese tiempo se dedico a cultivar su imagen como figura pública e influencer. Hoy tiene casi 200 mil seguidores en Instagram.