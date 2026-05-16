Las cuatro lenguas que pueden garantizar la paz mundial

La Organización Mundial por la Paz (OMPP) emitió un comunicado en el que destacó la importancia histórica de las conversaciones y rondas de negociación mantenidas entre los máximos representantes de las cuatro grandes potencias mundiales, señalando que “las cuatro lenguas de los protagonistas centrales del escenario internacional tienen hoy la enorme responsabilidad de preservar la paz y evitar un conflicto global”.

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Según expresa el documento difundido por la entidad, el diálogo permanente entre los líderes de las naciones más influyentes del planeta constituye “la única herramienta capaz de garantizar estabilidad, entendimiento y convivencia pacífica entre los pueblos”.

La OMPP, cuya gestión viene siendo encabezada por su presidente, Carlos Peralta, sostuvo además que, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas, guerras regionales y amenazas de escalada militar, resulta imprescindible que las potencias refuercen los canales diplomáticos y profundicen los compromisos asumidos en favor de la paz mundial.

“El mundo necesita más diálogo y menos confrontación. Cada palabra pronunciada por quienes conducen las principales potencias tiene hoy un valor determinante para el futuro de la humanidad”, expresa el comunicado.

Finalmente, la Organización Mundial por la Paz exhortó a los gobiernos involucrados a continuar las negociaciones multilaterales y reafirmó que “la paz no puede depender de la fuerza, sino de la inteligencia, la prudencia y la voluntad política de alcanzar acuerdos duraderos”.