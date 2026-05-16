Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este sábado 16 de mayo y cómo aprochecharlas

Las ofertas de Hot Sale continúan con descuentos en televisores, electrodomésticos y productos para el hogar en el hipermercado. Enterate cómo aprovecharlas.

Durante el Hot Sale hay cuotas sin interés y beneficios con bancos y billeteras virtuales.

Los supermercados Carrefour continúa con el Hot Sale y este sábado 16 de mayo mantiene una gran variedad de promociones , tanto en tecnología, electrodomésticos y celulares, como en artículos para el hogar. La cadena de supermercados ofrece descuentos de hasta un 50%, cuotas sin interés y beneficios que se pueden acumular con distintos medios de pago.

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Las ofertas van a estar disponibles hasta el domingo 17 de mayo y abarcan una diversa cantidad de productos tecnológicos y esenciales, como calefacción, sonido y cocinas. Además, quienes paguen con determinadas tarjetas o billeteras virtuales van a poder acceder a reintegros y financiación en cuotas.

Entre las promociones más destacadas de Carrefour aparecen las ofertas en electrodomésticos de gran tamaño y tecnología. La cadena informó que hay productos seleccionados con hasta 18 cuotas sin interés usando tarjetas Visa, Mastercard y Cabal de bancos adheridos. Además, algunos artículos cuentan con un 25% de descuento en un solo pago , una alternativa elegida por quienes buscan reducir el valor final del producto.

Los supermercados Carrefour extenderán el Hot Sale hasta el próximo domingo.

También hay promociones especiales para pequeños electrodomésticos, calefacción y accesorios de informática, con descuentos de hasta el 50% . A su vez, los celulares, cocinas y termotanques seleccionados se pueden comprar con hasta 6 cuotas sin interés o con un 10% de rebaja pagando en una sola cuota.

Las promociones aplican tanto para compras presenciales como para algunos productos disponibles en la tienda online, aunque Carrefour aclaró que ciertos beneficios pueden variar según stock y sucursal.

Electrodomésticos Los supermercados Carrefour ofrecen hasta un 50% de descuento en electrodomésticos durante el Hot Sale. Mariano Fuchila

Descuentos en Smart TV, celulares y electrodomésticos

Uno de los rubros con mayor cantidad de ofertas y también el más buscado durante este Hot Sale, más ahora que se acerca el mundial, es el de televisores y tecnología. Carrefour mantiene descuentos en modelos de distintas marcas y tamaños, entre las ofertas más destacadas aparecen:

smart TV Noblex 50 pulgadas 4K Google TV: $498.000 en un pago o 18 cuotas de $36.889

smart TV Philips 65 pulgadas 4K: $983.200 en un pago o 18 cuotas de $68.278

En electrodomésticos para el hogar también hay promociones importantes:

heladera Philco No Frost de 428 litros: $1.039.200 en un pago

aire acondicionado Alaska Split: $558.600 en un pago o 12 cuotas

lavarropas Candy de 6,5 kilos: $483.650 en un pago

lavasecarropas Philco de 12 kilos: $764.150

Los pequeños electrodomésticos también forman parte de las promociones especiales del Hot Sale. Algunos de los artículos más buscados son:

airfryer Mandine: $84.900

horno eléctrico Axel: $149.000

parlante Poss RGB: $99.000

auriculares Aiwa: $25.900

Caloventor Liliana: $27.900.

Calefactor infrarrojo Liliana: $29.900.

Además, Carrefour incluyó descuentos en celulares de gama media y productos de cocina. Entre ellos:

Galaxy A36 de 256 GB: $719.100 en un pago o 6 cuotas sin interés

Motorola Moto G54 de 256 GB: $449.100

cocina Escorial Master Blanca: $359.100

cocina Drean Multigas Negra: $530.100

termotanque Escorial de 120 litros: $341.100

Pagar con tarjeta Los supermercados Carrefour ofrecen cuotas sin interés o una bonificación del 25% en un solo pago durante el Hot Sale. Imagen: Freepik

Promociones bancarias y billeteras virtuales

Además de las rebajas propias del Hot Sale, Carrefour mantiene beneficios adicionales con distintos medios de pago:

Durante los sábados y domingos, quienes usen Cuenta Digital, van a poder acceder a un 10% de descuento acumulable con otras promociones. El beneficio no tiene tope de reintegro, pero tiene algunas excepciones, por ejemplo no aplica para:

electrodomésticos

frutas

verduras

carnicería

Por otro lado, la Tarjeta Carrefour ofrece 3 cuotas sin interés en toda la compra, mientras que Naranja X mantiene 4 cuotas sin interés todos los días de la semana.

También continúan las promociones para compras en supermercado con la Tarjeta de Crédito Mi Carrefour: