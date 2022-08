Gutiérrez pidió no hacer campaña con Vaca Muerta

Gutiérrez adelantó que “habrá anuncios y concreciones esta semana que van a apalancar y darle escalabilidad al desarrollo de Vaca Muerta” y agregó que serán “anuncios concretos en línea con lo que necesitamos para que se acelere la inversión”. “Hay una amplia coincidencia de la potencialidad de Vaca Muerta a partir de lo que hicimos hasta acá. Si no hubiese sido por lo que cada uno puso, no tendríamos esta confianza hacia delante”, expresó Gutiérrez.

El mandatario del MPN se refirió a la escasez de dólares en el país: “Hay reservas para 20, 30, 40 o 50 días. Y acá está la posibilidad de generar, con una inversión no muy lejana al récord de inversión de este año de Vaca Muerta, 5.500 millones de dólares”. “Hay que invertir en promedio 7 mil millones de dólares por año”, explicó Gutiérrez y detalló que “230 mil millones de dólares están comprometidos” en las concesiones no convencionales ya otorgadas. En ese orden, informó que se llegará a 50 concesiones no convencionales en la provincia y resaltó que “en esta escalabilidad, se generan más de 5 mil puestos de trabajo en los próximos 7 u 8 años”.

Asimismo, pidió no llevar Vaca Muerta al terreno electoral 2023. “Que discutan en la próxima elección otras cuestiones, pero no esto, porque en Vaca Muerta nos jugamos el futuro del país”. También señaló que para 2028 el país necesitará un nuevo oleoducto y un nuevo gasoducto.