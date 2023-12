Hollywood espera una Navidad de poco brillo

Los estrenos de Navidad y Fin de Año, tradicionalmente fechas de lanzamientos de títulos muy esperados, ya no son lo que eran en ningún lugar. Desde la transformación de la cultura del streaming y la paulatina decadencia de las salas de cine, fagocitadas en complejos en shopping centers, sólo los Estados Unidos, gracias al poder de Hollywood y su nivel de consumo, mantuvo el calendario de estrenos fuertes para estos días. Sin embargo, a diferencia de pasadas temporadas, no se esperan para ésta recaudaciones demasiado entusiastas.

Además de los films mencionados, hay otros cinco estrenos que se estrenarán el día de Navidad: “Migration”, de Universal, “The Iron Claw”, de A24, y la comedia romántica para adultos de Sydney Sweeney y Glen Powell “Anyone but You”, de Sony, el viernes, y “The Boys in the Boat”, de Amazon MGM, y “Ferrari”, dirigida por Michael Mann, el día de Navidad.