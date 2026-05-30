San Lorenzo tiene nuevo presidente: Marcelo Culotta ganó las elecciones del club + Agregar ámbito en









Encabezó la lista Orden y Progreso Sanlorencista, junto a Juan Manuel Campos, y tendrá mandato hasta el 31 de diciembre del 2027.

Marcelo Culotta, el próximo presidente del club.

Finalizaron las elecciones en el club San Lorenzo, realizadas en urnas dispuestas en el Estadio Pedro Bidegain. La institución definió nueva Comisión Directiva y su presidente: Marcelo Culotta se hará cargo del club, en tándem con Juan Manuel Campos.

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Sergio Costantino, quien ejerció la presidencia del club por una definición de la Asamblea Extraordinaria pocos días después de la acefalía por el fin del mandato de Marcelo Moretti, buscó ser ratificado en su cargo contra otras cuatro fórmulas. Sin embargo, la lista "Orden y Progreso Sanlorencista" terminó por imponerse en los comicios internos.

Culotta (60 años) es especialista en servicios de publicidad y comunicación y es socio del club hace cinco décadas. Fue la segunda vez que se postula para presidente. En diálogo con Ámbito, prometió "trabajar sobre el ingreso de recursos genuinos, como los de sponsoreo y el contrato de indumentaria". "Tenemos planeada una campaña inédita de socios, muy agresiva, no solo para captar nuevos socios, sino también para recuperar aquellos socios que por distintos motivos dejaron de pagar su cuota social", agregó.

Elecciones San Lorenzo San Lorenzo definió nueva Comisión Directiva tras un período de acefalía.

El padrón utilizado fue el correspondiente al año 2023. Las urnas en las 61 mesas habilitadas, abiertas a las 8 horas de este sábado, se cerraron a las 18 horas. El ganador tendrá mandato hasta el 31 de diciembre del 2027.

Elecciones en San Lorenzo: quiénes fueron los candidatos Las cinco fórmulas que compitieron por la presidencia del club de Boedo fueron: Sergio Constantino – Cipriano Pommies (San Lorenzo en Marcha).

Marcelo Culotta – Juan Manuel Campos (Orden y Progreso Sanlorencista).

Manuel Agote – Leonardo Della Bitta (Movete Boedo Movete).

Nicolás Papasso – Ángel Gras (Nueva Generación).

César Francis – Daniel de Florian (Volver a San Lorenzo).