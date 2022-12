Inflación: 3 maneras de estar a la moda y resguardarse de las subas de precios que afronta la ropa

Los consumidores encuentran una doble oportunidad en la reventa de ropa, calzado y accesorios. Por un lado, el compromiso con el medio ambiente. Por otro, la posibilidad de cuidar el bolsillo que tan golpeado está por la inflación. Sin bien muchos creen que por pagar un costo menor no es posible lookearse con la misma onda que ofrece un shopping, esto no es así. No es necesario gastar una fortuna para conseguir calidad y estar a la moda. De hecho, hay ferias americanas que se adaptan a los clientes más exigentes.