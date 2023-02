Industria: advierten impacto por dificultades para poder acceder a insumos importados

Proyecciones

Las dificultades para acceder a insumos importados, sumado a otros factores, suponen un obstáculo para que la actividad industrial crezca al ritmo que lo hizo durante la primera parte del 2022.“En un contexto de menor efecto arrastre, se sostiene la ralentización de la producción en un sector que funciona con elevados costos con los proveedores por mayor incertidumbre del plazo de pago en función a la habilitación de la SIRA y stocks de producción al límite, que generan riesgo permanente de frenos a la producción, particularmente sobre aquellos sectores que funcionan con producción continua como lo son el sector automotriz, autopartes, sustancias químicas, línea blanca y siderurgia entre otros”, explicó Natacha Izquierdo, responsable de prácticas sectoriales de Abeceb.“Con este escenario, se espera que la producción industrial consolide en 2023 la tendencia al debilitamiento en el margen que empezó a evidenciarse en el segundo semestre de 2022 y las estimaciones en principio no superarían el 1,5% interanual, no solo por la incertidumbre en los niveles de producción asociado a la menor disponibilidad de insumos, sino también ante el magro crecimiento de la reposición de ciertos productos y un nivel de consumo ralentizado ante un poder adquisitivo que no logra recuperar frente a la inflación”, detalló la analista.Por su parte, desde Ecolatina señalaron que la sequía “impactará negativamente no sólo sobre las industrias directas (como molienda de oleaginosas), sino también sobre las indirectas (transporte, maquinaria agrícola, industrias alimenticias), que en conjunto tienen un peso importante sobre el PBI industrial (representan aproximadamente un cuarto del nivel general)”.“Además, en un contexto de menores volúmenes de exportaciones producto de la mencionada sequía, no hay que descartar que el Gobierno deba implementar nuevas restricciones a las importaciones para administrar la escasez de divisas, pudiendo complicar el abastecimiento de insumos para determinados sectores industriales y complicando el normal funcionamiento del sector”, detallaron. Es por eso que, junto con otros factores, desde Ecolatina proyectaron que la industria “exhibirá un desempeño más acotado que en 2022, en línea a la performance del último trimestre del año pasado”. En tanto, desde LCG analizaron: “Con una sequía severa que se espera que reste en torno a u$s8.000 millones de exportaciones, sumado a pagos netos de deuda, esperamos que las regulaciones al acceso de insumos importados se mantengan y/o profundicen, por lo que proyectamos un crecimiento más tenue al observado durante 2022, en torno al 0,3% promedio”.