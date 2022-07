A los 96 años falleció Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo

La triste noticia se conoció este lunes. Nacida en 1926 en la ciudad de La Plata, Delia Giovanola vivía en la localidad bonaerense de San Martín. Era la última Abuela de Plaza de Mayo fundadora que quedaba. “La vida me dio y me sacó, me castigó pero fui feliz”, repetía, según resaltaron desde el organismo.