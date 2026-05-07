Alarma en Bariloche: un hombre permanece en terapia intensiva por un caso de hantavirus

Se encuentra internado en el Hospital Zonal “Ramón Carrillo”. El hecho tiene lugar en medio de la preocupación por los contagios en un crucero internacional.

La ciudad de Bariloche volvió a encender las alarmas sanitarias luego de que se confirmara la internación de un hombre de 45 años con síntomas compatibles con hantavirus . El paciente permanece en terapia intensiva en el Hospital Zonal “Ramón Carrillo” , mientras las autoridades aguardan los resultados definitivos del Instituto Malbrán para determinar el origen del contagio y la variante involucrada.

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El caso se conoció en medio de la preocupación internacional por el brote de hantavirus detectado en un crucero que había partido desde la Patagonia y que dejó al menos tres personas fallecidas.

Según detallaron desde el área de Epidemiología del hospital barilochense , el hombre ingresó el domingo pasado con fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea.

El jefe de Epidemiología del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, Rodrigo Bustamante , explicó en diálogo con C5N que desde el primer momento se sospechó de un posible caso de hantavirus.

“Se sospechó al instante de hantavirus y quedó internado. Ayer por la tarde pasó a terapia intensiva, se encuentra estable con máscara de oxígeno sin intubación, pero en observación, esperando cómo evoluciona”, señaló el especialista.

El paciente permanece bajo monitoreo constante y, aunque no requirió intubación, su cuadro continúa siendo considerado delicado.

Investigan dónde se produjo el contagio

Las autoridades sanitarias todavía intentan determinar si el hombre se contagió en Bariloche o durante un viaje reciente al norte del país.

Mientras esperan el resultado del Malbrán, dos familiares directos quedaron aislados preventivamente.

Bustamante explicó que, si se confirma que el paciente contrajo la variante Andes del virus, el protocolo establece un aislamiento obligatorio durante 21 días debido a la posibilidad de transmisión entre personas.

“Si se confirma que es la variante Andes, debería continuar con el aislamiento durante 21 días”, detalló.

La variante Andes del hantavirus

El hantavirus posee distintas variantes, aunque la cepa Andes, predominante en el sur argentino, es la que genera mayor preocupación sanitaria porque puede transmitirse de persona a persona, algo poco frecuente en otras cepas del virus.

En la Argentina circulan principalmente las especies Andes y Laguna Negra, junto con varias subvariantes regionales.

Las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo permanente sobre esta enfermedad debido a su elevada tasa de mortalidad y a la dificultad de detectar rápidamente los síntomas iniciales.

Síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades

Los especialistas advirtieron que durante los primeros días el hantavirus puede confundirse con un cuadro gripal o gastrointestinal común.

“Al principio los síntomas son difíciles de diferenciar de un cuadro gripal o gastrointestinal durante los primeros días”, explicó Bustamante.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, cansancio extremo, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor abdominal y cefaleas. En los cuadros más severos, la enfermedad puede derivar rápidamente en complicaciones respiratorias graves.

Preocupación en la Patagonia

Aunque los casos en Bariloche son poco frecuentes, los especialistas remarcaron que la variante que circula en la región presenta una letalidad especialmente alta.

“Tenemos pocos casos en nuestra zona, pero en la particularidad que la letalidad es muy alta, arriba del 50% fallece lamentablemente”, sostuvo Bustamante.

hantavirus contagio.png Preocupa el índice de mortalidad por hantavirus. Archivo

El hantavirus puede provocar el denominado Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una enfermedad que comienza con síntomas similares a los de una gripe, pero que puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria severa.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la mortalidad del síndrome pulmonar ronda el 38%, aunque en determinadas regiones puede ser incluso mayor.

Cómo se transmite el hantavirus

El reservorio natural del virus son los roedores silvestres. La principal vía de contagio para los humanos ocurre a través de la inhalación de partículas provenientes de orina, saliva o excrementos secos de estos animales.

También puede producirse transmisión mediante mordeduras o arañazos, aunque estos casos son menos frecuentes.

En el caso específico de la variante Andes, existe además la posibilidad de contagio entre personas, razón por la cual se activan protocolos de aislamiento y seguimiento estrecho de los contactos cercanos.