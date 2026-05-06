Así es la cepa Andes de hantavirus, la única que se transmite de persona a persona y está en Argentina

Un crucero que zarpó desde Ushuaia quedó aislado en Cabo Verde, tras detectar contagios a bordo, con varios infectados confirmados y al menos tres fallecidos.

En Argentina se registraron 101 contagios en la temporada 2025-2026, con una tasa de mortalidad cercana al 30%.

Un brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius , que había partido desde Ushuaia para iniciar su recorrido por el Atlántico Sur, encendió una alerta internacional y puso el foco en la cepa Andes , la única variante con transmisión entre personas .

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La embarcación, con 147 pasajeros y tripulantes de 23 países, quedó aislada frente a las costas de Cabo Verde, luego de que se registraran al menos ocho casos sospechosos , varios confirmados por laboratorio, y tres fallecidos .

Entre los pacientes, uno permanece ingresado en un hospital de Suiza, tras dar positivo (había desembarcado en la isla de Santa Elena el pasado 21 de abril) y otro se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo , Sudáfrica.

El episodio generó preocupación por la dispersión previa de pasajeros: más de 20 personas habían descendido en distintas escalas y regresado a sus ciudades natales, antes de que se activaran los protocolos sanitarios.

Este escenario coincide con un aumento de casos en Argentina , donde el virus ya suma más de 101 contagios en la temporada y presenta una letalidad alta.

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Cómo es la cepa Andes de hantavirus

La principal vía de transmisión del hantavirus sigue siendo el contacto con roedores silvestres, especialmente con el ratón colilargo. Estos animales portan el microorganismo de manera crónica y asintomática, eliminándolo a través de la orina, saliva y heces.

La infección se produce principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales, pero también es posible mediante mordeduras o contacto directo con excrementos de seres infectados.

Las personas que viven o trabajan en áreas rurales, semirurales o periurbanas están en mayor riesgo, como quienes realizan actividades al aire libre cerca de maleza, basurales, galpones cerrados o viviendas deshabitadas.

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Sin embargo, en el caso de la cepa Andes, se comprobó que puede transmitirse entre personas, aunque en situaciones específicas y poco frecuentes. El contagio suele darse en contextos de contacto estrecho y prolongado, como convivientes, parejas o personas que cuidan a un paciente infectado. No se trata de una transmisión masiva ni fácil, pero sí lo suficientemente relevante como para modificar los protocolos sanitarios.

Desde el punto de vista clínico, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio y malestar corporal en su primera etapa. En algunos casos, también pueden presentarse náuseas y vómitos.

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Sin embargo, una de las características más peligrosas es su rápida evolución. Luego de un breve período en el que la persona siente una leve mejoría, el cuadro puede agravarse de forma repentina. Entre uno y dos días después, aparecen signos respiratorios más severos, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre. Además, la tasa de mortalidad asociada a esta variante es elevada en comparación con otras enfermedades infecciosas.

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Cuál es el tratamiento para el hantavirus

El hantavirus es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus. En América, la forma más común es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), que puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y requiere atención médica inmediata.

Actualmente, no existe un antiviral específico, ni una vacuna para tratarlo. El procedimiento se basa en la atención de soporte, lo que resulta clave para mejorar el cuadro del paciente.

Las personas con diagnóstico confirmado o sospecha de esta enfermedad deben ser hospitalizadas, muchas veces en unidades de cuidados intensivos. El abordaje incluye la administración de oxígeno y, en los casos más severos, asistencia respiratoria mecánica.

En algunos, se utilizan equipos especiales para mejorar la oxigenación de la sangre y sostener las funciones vitales. La evolución puede ser rápida y compleja, por lo que el seguimiento constante es fundamental.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados en zonas donde circulan roedores:

mantener viviendas y galpones limpios , evitando acumulación de basura y tapando posibles accesos de animales silvestres

evitar barrer en seco, ya que esto puede levantar polvo contaminado; en su lugar, humedecer pisos y superficies antes de limpiar

cortar el pasto y desmalezar terrenos cercanos a las viviendas para reducir la presencia de roedores

si se encuentra un roedor vivo, usar trampas sin manipularlo directamente, evitando contacto con sus secreciones

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101 casos de hantavirus en Argentina

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), desde el inicio del período 2025-2026, se confirmaron 101 casos de hantavirus en Argentina. En el informe semanal (del 29 de marzo al 4 de abril), se notificaron 9 contagios en el país: 4 en la provincia de Buenos Aires, 3 en Salta, 1 en Jujuy y 1 en Chubut.

Siguiendo esta línea, los cuadros se distribuyen en distintas regiones del país, con mayor concentración en el área central, aunque la incidencia más alta se registra en el noroeste, donde se confirmaron 36 infectados.

Otro dato que genera preocupación es la tasa de letalidad, que ronda el 30%, muy por encima de años anteriores, que solían ubicarse entre el 10% y el 22%.

“La amplia distribución de los reservorios, sumada a la creciente interacción humana con ambientes silvestres, destrucción del hábitat, establecimiento de pequeñas urbanizaciones en zonas rurales y el cambio climático, favorece la aparición de casos en provincias fuera de las áreas históricamente endémicas”, explica el BEN.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la prevención, la información y la consulta médica temprana ante cualquier síntoma compatible.