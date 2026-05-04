Todo lo que hay que saber de hantavirus: síntomas, cómo se contagia y qué puede pasar + Seguir en









Investigan un brote letal en un crucero que ya dejó tres muertos. Las sospechas apuntan a una patología transmitida por roedores.

El hantavirus se contrae principalmente al inhalar partículas de orina, saliva o heces de roedores que quedan suspendidas en el aire al ser removidas.

El hantavirus volvió al primer plano tras un brote mortal en el Atlántico. Esta afección viral destaca por su peligrosidad y la dificultad de un diagnóstico temprano debido a que sus síntomas iniciales son poco específicos. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales monitorean los casos surgidos en la ruta Ushuaia-Cabo Verde para contener su propagación.

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Cómo se contagia el hantavirus Este virus es una enfermedad zoonótica que utiliza a los roedores como puente hacia las personas. El riesgo surge al respirar partículas microscópicas de orina o saliva del animal que flotan en el aire. Si bien se registraron casos de transmisión entre humanos en zonas patagónicas, este mecanismo es inusual frente al contagio directo por contacto con el reservorio animal.

El diagnóstico temprano del hantavirus es complejo porque sus primeras señales son inespecíficas, similares a un malestar general o influenza. No obstante, el cuadro puede escalar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria severa, exigiendo hospitalización urgente debido a su elevado índice de mortalidad.

En cuanto a la prevención, lo primordial es evitar el contacto con roedores. Antes de entrar a lugares cerrados, es fundamental ventilarlos por 30 minutos y mantener una higiene rigurosa para no atraer animales. También se recomienda sellar grietas en las viviendas y, en entornos rurales o de turismo, manipular alimentos y residuos con extrema precaución, usando siempre recipientes herméticos.

Tres víctimas fatales por hantavirus en un crucero La muerte de tres pasajeros en el Atlántico, entre ellos un matrimonio de adultos mayores, y la confirmación de otros tres infectados activaron las alarmas de los organismos de salud en Argentina y el mundo.

crucero hantavirus Crucero de Ushuaia rumbo a Islas Canarias con casos de hantavirus. Este brote en un crucero, actualmente bajo estudio, evidencia que el hantavirus puede surgir en escenarios atípicos, subrayando la importancia de una vigilancia epidemiológica constante para frenar su expansión. Ante cualquier síntoma sospechoso tras una posible exposición, buscar atención médica inmediata es vital. Un diagnóstico precoz es el factor determinante para mejorar el pronóstico y evitar las complicaciones graves de este virus que, pese a su baja frecuencia, representa un riesgo crítico para la salud.

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