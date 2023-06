Alarmante: en un año creció un 34% la población en situación de calle en la Ciudad

De total de censados, unos 2.268 estaban incluidos dentro de la red de centros de inclusión social -conocidos como paradores - dependientes del Gobierno porteño, mientras que los 1.243 restantes no tenían ningún tipo de asistencia estatal . Además se registraron una mayor presencia de familias en esta condición.

Ávila precisó que los operativos "no recorre toda la ciudad, se hace con móviles y solo durante la noche en un horario en que la gente se resguarda de los ruidos en lugares más escondidos, con lo cual se pierde un monto enorme de población que no se registra".

En ese sentido, señaló que una metodología de relevamiento más eficaz debe contemplar al menos cuatro jornadas, incluido el fin de semana; con más de 700 voluntarios de a pie y en todas las franjas horarias. Ese esquema fue implementado en el 2019, entre organizaciones como la ACIJ y el CELS, que juntos a instituciones del Gobierno porteño obtuvieron como resultado que había 7.251 personas en situación de calle.

Consultado sobre las variables que incidieron en el aumento de personas en situación de calle, Ávila analizó que "hay población que está hace poco y que nunca estuvo antes en situación de calle y eso responde a una crisis que viene desde hace bastante tiempo que está dando sus coletazos, sumado a la pandemia y a lo que pasa con la economía en sí misma".

"Hay gente que no puede pagar ni el alquiler de una vivienda ni una habitación o que tiene que elegir entre eso o darle de comer a sus hijos", sostuvo.

Jorge Macri, sobre las personas en situación de calle: "Los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes"

El ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio se refirió a las personas en situación de calle, en una entrevista radial realizada el pasado martes 30 de mayo.

"No podemos obligar a la gente que vive en la calle a ir a los paradores, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han convertido en los monoambientes de algunos, se apropian de algunos sectores de la ciudad. Tenemos que recuperar ese ‘afuera’ para el vecino. Tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura", sostuvo el ex intendente de Vicente López.

Las declaraciones provocaron una rápida respuesta de organizaciones sociales. "Los cajeros automáticos están muy lejos de ser monoambientes. Frente al frío o la violencia, son el último refugio de quienes no tienen acceso a una vivienda", escribió el CELS y agregó que "la política del Gobierno porteño es insuficiente en el mejor de los casos, nociva en el peor porque ofrece endeudarse con créditos para pagar el alquiler, y subsidios habitacionales que no alcanzan para alquilar nada".