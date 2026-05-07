El tren Belgrano Sur no llegará a Sáenz este fin de semana por obras en la autopista Dellepiane

El sábado y domingo el ramal González Catán–Sáenz circulará únicamente entre Villa Madero y González Catán por el montaje de nuevos puentes ferroviarios.

El sábado y domingo el ramal González Catán–Sáenz circulará únicamente entre Villa Madero y González Catán por el montaje de nuevos puentes ferroviarios.

El servicio del tren Belgrano Sur funcionará con recorrido limitado durante este sábado 9 y domingo 10 de mayo debido a la instalación de nuevos puentes ferroviarios sobre la autopista Dellepiane , en el marco de las obras de renovación integral que lleva adelante la Ciudad.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, el ramal González Catán–Sáenz circulará únicamente entre Villa Madero y González Catán , sin llegar a la estación Dr. Sáenz.

Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y consisten en el montaje de dos losas de hormigón de 20 metros de largo por 6,20 de ancho, con un peso de 110 toneladas cada una. Las estructuras serán colocadas sobre la colectora Sur de Dellepiane y permitirán habilitar un paso vehicular por debajo para dar continuidad a esa vía lateral.

El operativo incluye el desmontaje de las vías en el sector intervenido, la excavación del terraplén y la instalación de los nuevos puentes ferroviarios . Una maniobra similar ya se había realizado en marzo del año pasado sobre la colectora Norte.

Las obras forman parte del Máster Plan de la autopista Dellepiane, impulsado por el Gobierno porteño, que busca convertirla en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad.

Máster Plan de la Autopista Dellepiane

Las obras forman parte del Máster Plan de la autopista Dellepiane, impulsado por el Gobierno porteño, que busca convertirla en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad.

El proyecto contempla mejoras en ingresos y egresos para optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial, además del recambio de defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto.

Uno de los ejes centrales será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista. Tendrá doble sentido de circulación, seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón. El trazado se extenderá desde Piedra Buena hasta conectar con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo.

También se construirán nuevas pasarelas peatonales elevadas con rampas accesibles, iluminación y señalización, que permitirán vincular ambos lados del futuro parque lineal y facilitar el acceso a los paradores.

Además, avanzan los trabajos para completar las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a trazas que actualmente se interrumpen antes de la avenida General Paz. Por otra parte, el plan incluye la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios verdes, bicisendas, juegos, canchas deportivas y sectores aeróbicos.

En paralelo, se desarrolla una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento y evitar anegamientos. Los trabajos contemplan la construcción de dos nuevos conductos de 2.700 metros de extensión y la incorporación de 247 sumideros nuevos, con impacto positivo para más de 3.700 vecinos.