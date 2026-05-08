En modo candidata, Patricia Bullrich comenzó las recorridas por CABA con el foco en 2027

La senadora nacional estuvo acompañada por Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el distrito, y del legislador Juan Pablo Arenaza, su mano derecha. Visitaron una fábrica de juguetes y hablaron con vecinos de Lugano.

Patricia Bullrich comenzó a caminar la Ciudad de Buenos Aires con miras a construir una candidatura a jefa de Gobierno porteño hacia las elecciones de 2027. Como anticipó Ámbito , la senadora recorrió el sur porteño junto a legisladores de La Libertad Avanza y prepara el terreno para un lanzamiento.

Junto a Pilar Ramírez, presidenta de LLA CABA y alfil del Karina Milei en el distrito, la exministra visitó la fábrica de juguetes Ruibal y recorrió la calle Chilavert en el barrio de Lugano, donde conversó con comerciantes sobre la actualidad económica del distrito que conduce el PRO a través de Jorge Macri.

La acompañó su ladero en la Ciudad, Juan Pablo Arenaza, integrante del bloque libertario en la Legislatura porteña que conduce Ramírez. "Como Senadora por la Ciudad, y junto a Pilar y Juan Pablo en la Legislatura, vamos a seguir representando a los porteños y empujando las ideas de la libertad . Menos impuestos es más libertad", dijo tras la recorrida.

El escándalo judicial que atraviesa al Gobierno por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni detonó la estrategia de los hermanos Milei que veían en el exvocero presidencial a un eventual candidato en CABA. Cabe recordar que Adorni compitió en las legislativas porteñas de 2025 y se quedó con el primer lugar, destronando por primera vez en 18 año al PRO.

Con el jefe de Ministros virtualmente fuera de la cancha, la exministra aceleró sus planes y comenzó a cobrar mayor protagonismo fuera del ámbito del Senado. Pese a no ser un lanzamiento formal, la recorrida es leída como un primer paso en su estrategia para consolidarse como primera opción en el distrito.

Durante el encuentro con los vecinos, la exministra resaltó el recorte de impuestos que ya implementó el gobierno de Javier Milei, en contrapartida a los implementados por la gestión local. "Todavía quedan impuestos locales que encarecen todo. La prioridad es una sola: más inversión, más trabajo y más oportunidades", enfatizó.

Tanto Bullrich como Ramírez se mostraron junto a los vecinos y escucharon sus demandas. La última recorrida de ambas se llevó a cabo en campaña durante 2025 cuando integraron la lista para el Senado de LLA: la exministra encabezó la boleta, secundada por Agustín Monteverde, mientras que la legisladora fue como primera suplente.

patricia bullrich pilar ramirez La senadora nacional, flanqueada por el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, junto a una vecina de Lugano.

Patricia Bullrich agita agenda libertaria en CABA contra Jorge Macri

En un posteo en redes, La Libertad Avanza de CABA puso el foco en las charlas de la senadora y la titular del partido local con los vecinos, la baja de impuestos y la creación de empleo. "Queremos que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación", enfatizaron en clave de disputa política con la administración de Macri.

El empleo, un punto sobre el que ambas hicieron foco, es uno de los aspectos en los que tanto la gestión de Milei como la de Macri no hacen pie: entre 2023 y 2026 se perdieron más de 200 mil empleos registrados y solo Neuquén (+5,1%) y Río Negro (+2,3%) muestran cifras positivas. En CABA hubo una contracción del 2,6% según un informe de Politikon Chaco.

El plan de Bullrich para conquistar la metrópolis porteña tuvo un primer paso en 2025 cuando dejó el ministerio de Seguridad y se postuló como senadora por LLA. La boleta de la alianza LLA-PRO conquistó el primer lugar y obtuvo más de 50 puntos en CABA. Desde entonces, su figura comenzó a tomar vuelo propio: se constituyó como jefa de bloque en el Senado y articuló votos para la reforma laboral, un triunfo sustancial para el gobierno de Milei.

Las denuncias contra Adorni allanaron el terreno para que la senadora ponga segunda en la carrera electoral. El testimonio del contratista Matías Tabar quien admitió haber recibido un pago en efectivo, y sin factura, de u$s245.000 para refaccionar la casa de Indio Cuá sumó presión al jefe de Gobierno y la propia Bullrich llegó a pedir que haga publica su declaración jurada, en una jugada que no cayó del todo bien al interior de LLA, principalmente en un contexto en el que los hermanos Milei intentan blindar al exvocero.