Amenaza de bomba en Aeroparque: trabaja la brigada antiexplosivos y evacuaron preembarque

Aeroparque

Desde Aeroparque le informaron a Noticias Argentinas que se trataron de amenazas no específicas, es decir, que no apuntaban a un vuelo en particular. "Ocurrieron otras amenazas en dos aerolíneas, pero, al no tratarse de algún vuelo característico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria evacuó todo el preembarque nacional", detallaron.

Asimismo, añadieron: "Todos los pasajeros que están afuera van a ser chequeados uno por uno, por ende, los vuelos que estaban por despegar se van a demorar un rato".

Avión-Avion-Vuelos -Aeroparque-Aerolíneas Argentinas Mariano Fuchila

En relación a los vuelos demorados, advirtieron que serán restablecidos cuando finalice el operativo.