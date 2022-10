Presentan el nuevo avión eléctrico que alcanza los 160 km/h de velocidad

En ese marco, y tal como lo indica la compañía japonesa en su página web, “estamos desarrollando el ‘Mk-5′, un eVTOL [Electric Vertical Take off and Landing] personal disponible comercialmente que comenzará a distribuirse en 2022″.

Por si fuera poco y no bastara con su novedoso y revolucionario diseño, el vehículo para un pasajero está hecho con aluminio y polímeros reforzados con fibra de carbono. Sus medidas son 8,5 x 6 x 2,1 metros y pesa más de 450 kilogramos. El avión no está diseñado para ser manejado solo por pilotos profesionales, sino también por cualquier persona amateur, precisa La Nación con información de El Comercio de Perú.

Para ello, se valen de un joystick y controles eléctricos semiautomáticos. De esta manera, el usuario solo tendrá que decidir si en esa ocasión quiere ir en auto o avión. Está equipado con 32 rotores verticales, divididos en cuatro alas. Es decir, cada una de estas lleva 8 rotores.

El Mk-5 incluye una batería de 13.5 kWh para una navegación con velocidad de crucero de 160 km por hora y puede alcanzar un tiempo de vuelo de hasta una hora sin recarga. Asimismo cuenta con sistemas de seguridad como un paracaídas balístico en caso de una emergencia.

Si bien la empresa tiene previsto empezar con las entregas este año, aún no han dado una fecha exacta. Sin embargo, ya se puede preordenar desde su página web, pero su costo aún no ha sido revelado públicamente.