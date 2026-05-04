Un impactante accidente aéreo ocurrió este lunes a Belo Horizonte, Brasil, cuando una avioneta se estrelló contra un edificio en plena zona urbana, provocando escenas de caos y una rápida intervención de los equipos de emergencia.
Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y dejó un muerto y tres heridos graves
Tras la colisión, los restos de la aeronave cayeron sobre una zona residencial de Belo Horizonte.
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La aeronave, que transportaba a cuatro personas, impactó contra la estructura por causas que aún se investigan. El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes, debido a la magnitud del choque y el riesgo que implicó en un área densamente poblada.
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Cuatro ocupantes y un rescate complejo
De acuerdo con la información oficial del cuerpo de bomberos, el piloto quedó atrapado entre los restos del avión tras el impacto, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate de alta complejidad.
En tanto, los otros tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a centros de salud, todos en estado grave. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si hay víctimas fatales.
Fuerte operativo en la zona
Luego del siniestro, se montó un amplio despliegue de bomberos, policías y servicios médicos para asegurar el área, asistir a los heridos y evitar mayores riesgos.
Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente y muestran la magnitud del impacto, con restos de la aeronave incrustados en la estructura del edificio.
Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis se analizan posibles fallas mecánicas, errores humanos o condiciones adversas durante el vuelo.
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