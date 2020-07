Polémica en Bake Off: ganó Samanta, la descalificaron, y Damián se consagró como el mejor pastelero amateur

“Samanta, antes que nada, queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como bien sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y además negada en el formulario de inscripción”, comenzó diciendo Christophe.

“La idea no es juzgar por qué decidiste no contarlo. Esto que no manifestaste no te convierte en una pastelera profesional de carrera, pero sí infringe las reglas de este concurso”, continuó explicando Betular, a lo que Christophe sentenció: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y además no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

https://twitter.com/CocinaTelefe/status/1279970952122679297 Por los hechos de público conocimiento, al comprobarse la experiencia laboral y televisiva de #SamantaBakeOff, la cual fue negada en el formulario, y con el fin de garantizar la transparencia de #BakeOffArgentina el jurado decide descalificarla de la competencia ❌ pic.twitter.com/8i5tLvtW6q — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) July 6, 2020

Por su parte, Samanta agradeció a la producción y a la gente, y explicó: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar. Me voy con la frente en alto y voy a seguir con esto que es lo que amo”.

En tanto, Damián, quien recibió tanto los elogios del jurado por consagrarse como el gran campeón como los $600.000 del premio, dijo: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que va a ser mi futuro con la pastelería, que tanto amo”.

Según trascendió, entre 2011 y 2016 Samanta fue empleada en distintas empresas de catering, restaurantes y comidas rápidas, entre ellos, Café San Juan, el reconocido emprendimiento de San Telmo en donde se desempeñó desde el 2013 al 2016. Además, participó del programa televisivo Tarde Extra en C5N, donde se presentó como repostera y explicó cómo hacer una torta Rogel y huevos de pascua.

Tarde XTRA: Receta de rogel con Samantha Casais

C5N - TardeXTRA: ¿Cómo hacer huevos de Pascua?

El comunicado oficial

Turner, la productora de Bake Off, emitió un comunicado en el que detalló los motivos que llevaron a la descalificación de Samanta y la consagración de Damián:

“Siendo de público conocimiento la difusión en redes sociales y en otros medios de material que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte algunos de los participantes durante el estadio de inscripción, la Producción dispuso la revisión exhaustiva de los datos aportados por todos/as los postulantes seleccionados, conforme a los requisitos de participación exigidos por el programa”, comenzó diciendo el comunicado.

“Como resultado de dicha averiguación, se constataron dos omisiones de información por parte de una de las 14 participantes y finalista del certamen, Samanta Casais, en la etapa de presentación de su respectiva solicitud de inscripción, la cual conformaba una declaración jurada”, continuó.

“A saber, en el formulario 'Primera etapa presentación de solicitud de inscripción' puntos 2 (i) y 3 (e), la postulante manifestó respectivamente: no haber trabajado alguna vez en el campo relacionado con alimentos/cocina, pasado o presente y no haber estado presente y/o participado en algún programa de televisión con antelación al momento de la postulación", sentenció el texto.

"Conforme a la verificación de estos dos postulados y al encontrar inconsistencias entre los datos suministrados y los hechos constatados, Turner Argentina en su calidad de Productor decide descalificar a Samanta Casais del certamen, mientras procede a otorgar el primer premio al participante que hubo obtenido el segundo lugar dentro del concurso, Damián Pier Basile", agregó el descargo de dos página elaborado por la productora, que se difundió apenas terminó la emisión televisiva que despertó pasiones a nivel nacional.