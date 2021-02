Bill Gates dijo que sería necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

"La discusión ahora es si solo necesitamos obtener una cobertura súper alta de la vacuna actual, o necesitamos una tercera dosis de la misma, una vacuna modificada", dijo el cofundador de Microsoft, mientras crece la preocupación por la multiplicación de nuevas variantes, más agresivas, del Covid-19.

Según relató Gates en una entrevista con la cadena de noticias estadounidense CBS, las cinco compañías que tienen vacunas en EEUU "están considerando hacer esa modificación y agregarla", en el caso de que las personas que ya hayan recibido dos inyecciones "necesiten una tercera".

"Creo probable que tengamos una vacuna ajustada solo para asegurarnos absolutamente de que, cuando estas variantes lleguen a EEUU, no escapen de la protección", señaló.

Las alarmas se encendieron durante los últimos días, luego de que un estudio de laboratorio detectara que la variante sudafricana del coronavirus puede reducir en dos tercios los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna de Pfizer y BioNTech.

Aunque, de acuerdo a la investigación realizada por el laboratorio junto a la Universidad de Texas, publicada en la revista The New England Journal of Medicine, la vacuna todavía podría ser capaz de proteger contra esta cepa.