Bill Gates identificó los tres sectores que resistirán el avance de la inteligencia artificial en el mercado laboral + Seguir en









El cofundador de Microsoft sostuvo que la programación, la investigación científica y la industria energética seguirán dependiendo del criterio humano. Sus declaraciones se producen en un contexto donde informes de Morgan Stanley ya confirman la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados.

Bill Gates también advirtió sobre los sectores vinculados a las ciencias sociales. Son los más reemplazables por la IA.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que solo unos pocos sectores mantendrán su relevancia frente al auge de la inteligencia artificial (IA): el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética. Su análisis pone el foco en las habilidades humanas que la IA aún no puede replicar, en un contexto donde informes del banco Morgan Stanley ya evidencian la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados, especialmente en economías avanzadas.

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En el caso del desarrollo de software, Gates sostuvo que, aunque la IA ya es capaz de generar código e incluso de automatizar parte del desarrollo tecnológico, los programadores seguirán siendo indispensables. Las herramientas actuales requieren supervisión humana para garantizar el correcto funcionamiento, la detección de errores y la optimización de sistemas complejos. Además, la toma de decisiones estratégicas en el diseño de soluciones tecnológicas sigue siendo una competencia típicamente humana.

El segundo campo señalado por Gates es la biología y la investigación científica. A pesar de que la IA puede analizar grandes volúmenes de datos y acelerar procesos, no puede reemplazar la capacidad humana para formular hipótesis, diseñar experimentos o tomar decisiones basadas en intuición y experiencia. La investigación científica requiere creatividad y pensamiento crítico, dos habilidades que continúan siendo difíciles de replicar por sistemas automatizados.

El tercer sector que el empresario destaca es el energético, que incluye tanto fuentes tradicionales como renovables. Si bien la IA puede contribuir a optimizar procesos y analizar datos en este sector, las decisiones críticas seguirán dependiendo de especialistas humanos, lo que refuerza la idea de que la automatización tiene límites en entornos donde la complejidad y el riesgo son elevados.

Los empleos más expuestos a la automatización En contraste, un informe elaborado por Microsoft identifica a los intérpretes y traductores como los más vulnerables a la automatización, con un 98% de solapamiento con tecnologías de inteligencia artificial. Les siguen historiadores, matemáticos y editores de texto, todos con un 91% de exposición, así como escritores y periodistas, con niveles también elevados.

Sin embargo, el investigador Kieran Tomlinson precisó que el concepto de exposición se refiere al grado en que la IA puede intervenir en determinadas tareas y no implica necesariamente un reemplazo total de los trabajadores. Gates subrayó que el avance de la IA no debe interpretarse únicamente como una amenaza: al igual que otras revoluciones tecnológicas, su desarrollo también generará nuevas oportunidades laborales y transformará los roles existentes, siendo la capacidad de adaptación el factor determinante para mantener la relevancia profesional.