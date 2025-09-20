Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 21 de septiembre







Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.

Enterato del nuevo sorteo que se realizará en el Brinco. Foto: LM Neuquén

El sorteo del Brinco del domingo 21 de septiembre de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.

El próximo sorteo 1320, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21

Números del sorteo del Brinco del domingo 14 de septiembre TRADICIONAL

05 - 09 - 10 - 23 - 26 - 29

BRINCO JUNIOR

13 - 16 - 17 - 20 - 25 - 38 Ganadores del sorteo del Brinco TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $973.261.058,19 TRADICIONAL 2º premio, 10 ganadores $578.954,88 TRADICIONAL 3º premio, 490 ganadores $3.899,08 TRADICIONAL 4º premio, 6.639 ganadores $1.000,00 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 10 ganadores $2.893.866,10 Brinco: próximo sorteo El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.

Valor de la apuesta: $700

