Las reservas se hundieron más de u$s1.000 millones en la semana por ventas del BCRA y pagos de deuda

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas, presionadas por las fuertes ventas del BCRA para contener al dólar.

El dólar oficial operó a $1.465,77 para la compra y a $1.523,75 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s148 millones en la jornada y u$s1.050 millones en la semana . La baja semanal responde fundamentalmente a los pagos de deuda , aunque también se le sumaron las ventas que el BCRA realizó el miércoles y el jueves para contener el precio del mayorista en el techo de la banda.

Este viernes la autoridad monetaria tuvo que vender u$s678 millones, la décima cifra más elevada desde 2003 hasta la fecha . El impacto de esta pérdida en las reservas estará reflejado el lunes próximo.

El ministro de Economía, Luis Caputo , había dicho en la víspera de la jornada que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda" ya que "hay suficientes dólares para todos".

Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR , para los plazos fijos mayoristas, subió por segunda jornada consecutiva, desde el 45,13% hasta el 46,38% (desde el 55,67% al 57,55% en términos efectivos).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar blue operó a $1.520 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 3,1%.

Valor del MEP hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.