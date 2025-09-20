Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.465,77 para la compra y a $1.523,75 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

El dólar blue operó a $1.520 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 3,1%.

El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) operó a $1.567,06 , por lo cual la brecha escaló al 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 20 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 20 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 20 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.