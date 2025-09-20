Fórmula 1: en una sesión accidentada, Franco Colapinto chocó en la clasificación del GP de Azerbaiyán y largará 16° en la carrera

El argentino estaba cerca de clasificar a la siguiente ronda, pero perdió el control del auto y tocó uno de los muros en Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, también tuvo complicaciones con su auto y se posicionó 18°. La jornada tuvo un total de 4 banderas rojas debido a incidentes.

Como en 2024: Colapinto chocó en la curva 4, mismo lugar donde se estrelló con Williams durante la temporada pasada.

Franco Colapinto chocó en la clasificación de este sábado en Bakú y finalmente largará desde el puesto 16° en la carrera de este domingo. El pilarense perdió levemente el control de su auto y golpeó levemente el muro con su neumático izquierdo, lo que provocó la salida de una bandera roja y el fin de la sesión.

La suerte no acompañó a Alpine durante el comienzo del fin de semana en Azerbaiyán. En detalle, el argentino mantenía un buen ritmo antes del incidente y tras estar 10° - momentáneamente - cayó unos puestos y estaba en la pelea por clasificar a la Q2.

En ese momento, llegaron los segundos fatales para la escudería francesa: primero , el francés Pierre Gasly perdió el control de su auto en la curva 4 y debió abortar su intento en una de las calles de salida. Detrás de él venía Colapinto, quién con Gasly frenado y un auto con poco grip, perdió la trazada y se estrelló contra el muro. Mientras tanto, algunos de sus competidores cerraron su última vuelta, lo que dejó a ambos pilotos fuera de la Q2.

¿Problemas con el auto? El momento de los incidentes de Gasly y Colapinto.

La sesión no solo fue complicada para el argentino. Alex Albon (Williams), Gasly, Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) y Nico Hülkenberg también tuvieron problemas o choques con sus monoplazas.

El GP de Azerbaiyán vio volver a Colapinto un año después de lo que fue su actuación a bordo del monoplaza de Williams durante 2024, donde obtuvo el puesto 8 y firmó sus primeros puntos en la Fórmula 1 (F1). ¿La curiosidad? Antes de sumar los que fueron sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, el argentino tuvo un accidente en la misma curva 4 en la que tuvo inconvenientes hoy.

Esta vez, el presente es distinto. Colapinto afronta dificultades en el A525 de Alpine y busca realizar buenas actuaciones a pesar de su auto, a la espera de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería Francesa, confirme su continuidad para la temporada 2026.

El fin de semana de Franco Colapinto

Cómo es costumbre desde su regreso a la Fórmula 1, el fin de semana de Colapinto no comenzó de la mejor manera. Durante las prácticas libres 1 y 2 el argentino se ubicó 19° y 20°en la parrilla. Su compañero Pierre Gasly no tuvo un rendimiento mucho mejor: finalizó 20° y 16°, respectivamente.

“Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, y un circuito callejero de tanta curva lenta... No estamos encontrando el balance”, había manifestado el viernes el argentino tras las prácticas libres. Lo cierto es que su monoplaza mantuvo un ritmo visiblemente más lento que los otros 18 autos en la pista.

Sin embargo, este sábado las cosas mejoraron un poco para el argentino. Es que Colapinto finalizó 15° en una sesión dominada por Lando Norris (McLaren), el tetracampeón de la F1, Max Verstappen (Red Bull), y el australiano, Oscar Piastri (McLaren), que se ubicaron en las primeras 3 posiciones.

FP3 Bakú 205

En detalle, Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber), Gasly y Lance Stroll terminaron detrás del argentino.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Austria

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - FINALIZADO -

Prácticas Libres 2: FINALIZADO -

Sábado 28 de junio

Prácticas Libres 3: - FINALIZADO -

Clasificación: 9:00

Domingo 29 de junio

Carrera: 8:00

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Austria:

La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Los seguidores podrán sintonizar el evento en los siguientes canales:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Cómo es el GP de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán se corre en las calles de Bakú, en un circuito urbano que destaca por su complejidad y espectacularidad. Diseñado por el alemán Hermann Tilke, combina rectas muy rápidas con curvas estrechas y pasajes técnicos, lo que lo convierte en uno de los escenarios más exigentes e imprevisibles de la Fórmula 1. Cada edición suele estar marcada por sobrepasos arriesgados y no faltan los incidentes que cambian el desarrollo de la carrera.