Quién es Savitri Jindal, la mujer que convirtió una pérdida en un imperio de miles de millones







Desde la tragedia hasta el éxito global, Savitri Jindal transformó su vida y dirige un conglomerado que mueve miles de millones en India.

Savitri Jindal, la baronesa del acero, convirtió una tragedia familiar en un legado empresarial que hoy vale miles de millones.

La historia de millones de mujeres que se enfrentan a la adversidad inspira al mundo, pero pocas logran transformar una tragedia en un legado empresarial. En India, un nombre se alza con fuerza: Savitri Jindal, quien transformó el dolor en poder económico y liderazgo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La vida de Jindal no se entiende sin el peso de la industria del acero y la política. Tras una pérdida personal, tomó las riendas de un conglomerado que hoy factura cifras colosales, colocándola entre las mujeres más ricas y poderosas del planeta.

savitri Viuda y madre, Savitri Jindal tomó el mando de un gigante del acero y lo convirtió en un imperio que factura miles de millones.

De ama de casa a magnate: la historia de Jindal En los años setenta, Savitri Jindal llevaba una vida ligada a la familia y los negocios de su esposo, el industrial Om Prakash Jindal. Él ya había fundado empresas claves como Jindal Steel and Power y JSW Group, que se convirtieron en pilares de la industria india.

El destino cambió drásticamente en 2005, cuando un accidente de helicóptero acabó con la vida de OP Jindal. Savitri, lejos de retirarse, asumió el control de un imperio diversificado en acero, energía y minería, un desafío que parecía imposible para alguien sin formación previa en la gestión de grandes corporaciones.

Bajo su liderazgo, las compañías no solo sobrevivieron, sino que multiplicaron sus ingresos y expandieron sus operaciones internacionales. Su visión consistió en orientar a sus hijos en la administración, lo que consolidó la estructura de uno de los conglomerados más influyentes de Asia. Además de empresaria, Savitri incursionó en política. En 2005 ganó un escaño en la legislatura de Haryana, donde su esposo había dejado una marca, y más tarde llegó a ser ministra en el gobierno estatal, reforzando su rol como figura influyente en el escenario nacional. Miles de millones: el patrimonio de Savitri Jindal Hoy, Savitri Jindal acumula una fortuna que supera los 39.000 millones de dólares, lo que la coloca entre las personas más ricas del mundo y la mujer con mayor patrimonio en la India. Su legado no se limita al dinero: encarna la resiliencia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Jindal convirtió una tragedia personal en un símbolo de poder femenino en un país donde la industria pesada solía estar reservada solo para los hombres.

Temas Millones