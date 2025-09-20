La sorprendente fortuna de Alex Turner, la voz de Arctic Monkeys en 2025

El cantante inglés Alex Turner es mundialmente reconocido por ser la voz de Arctic Monkeys , una banda de rock alternativo que se formó hace más de 10 años como un inocente proyecto entre amigos de la secundaria, lo que terminó siendo algo mucho más grande de lo que se podían imaginar.

El equipo está conformado por Alex Turner (voz principal, guitarra, teclados), Jamie Cook (guitarra, teclados), Nick O'Malley (bajo, coros) y Matt Helders (batería, coros). El nombre se le ocurrió al guitarrista Cook, se basa en el término "mono del norte" o "monos árticos", a menudo usado en tono despectivo para referirse a los nativos del norte de Inglaterra.

Su nombre completo es Alexander David Turner y nació un 6 de enero de 1986 en Sheffield, Inglaterra. Es el único hijo que surgió de la unión entre los profesores David y Penny. Su familia era amante de la música, por lo que tuvo su relación con la música inició desde muy joven, escuchando a artistas como Beach Boys, The Beatles, David Bowie y Led Zeppelin.

Cuando Turner cumplió 8 años asistió a clases profesionales de piano . Y cuando ingresó a la escuela secundaria conoció a los futuros integrantes de Arctic Monkeys. Por esa época, Alex recibió una guitarra eléctrica como regalo de su padre , que es justo cuando los otros chicos y él se interesaron por el rock.

De adolescente, Turner asistió a la escuela secundaria Stocksbridge. Posteriormente, se matriculó en el Barnsley College, donde estudió medios de comunicación y tecnología musical. Fue un día de 2002 cuando finalmente nació la banda Arctic Monkeys, en la que Alex, antes de ser el vocalista y líder fue guitarrista, pero la voz original Glyn Jones, dejo el grupo por no poder dedicarle el tiempo necesario, por lo que Alex tomó su lugar a pesar de no sentirse capaz de aguantar la presión.

No mucho tiempo después, la banda contrató un equipo para que los represente. En 2005, su música comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional, y fue ese mismo año cuando lanzaron su EP debut "I bet you look good on the dancefloor" y llevaron a cabo su primera gira por el país. Tras las presentaciones, Arctic Monkeys firmó con el sello independiente Domino Recording Company.

A partir de ese momento, su fama despegaría en un viaje que aún no termina. Los álbumes que lanzaron después solo siguieron acumulando fama, y esto no se debe solo a las melodías, sino a un todo.

Alex Turner es considerado por muchas personas uno de los mejores compositores de los últimos tiempos. Sus canciones están llenas de metáforas y observaciones únicas del mundo. Deja una parte de su identidad en cada canción, ya sea que hable de problemas sociales, soledad, amor y anhelo.

Los mayores éxitos musicales de Arctic Monkeys

Desde su lanzamiento, Arctic Monkeys logró dejar una marca con cada canción. No obstante, hay algunas que aunque pasen el tiempo, son parte esencial de su concepto, esas canciones que mostrás cuando querés presentar a un artista. Esto se puede ver en su perfil de Spotify, en el que dice cuáles son las canciones más populares:

I Wanna Be Yours 505 N°1 Party Anthem Do I Wanna Know Why'd You Only Call Me When You´re High R U Mine Fluorescent Adolescent Snap Out of it Arabella Knee Socks

Arctic monkeys Foto de Spotify

El patrimonio de Alex Turner en 2025

El músico, cantante y compositor ingles, Alex Turner, tiene un patrimonio de aproximadamente 25 millones de dólares, según el sitio web Celebrity Net Worth. Su recorrido musical muestra que las oportunidades se presentan, y que hay que aceptarlas, por más de que no nos consideremos lo suficientemente buenos.

Tiene un proyecto paralelo llamado Last Shadow Puppets y además una carrera en solitario. Recibió el premio Ivor Novello y varios premios Brit por su carrera musical.