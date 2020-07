Del total de hisopados en Ciudad, el 40% fue positivo de Covid-19

“Presentamos este sitio web con datos abiertos para mostrar cómo se maneja la pandemia. Todas las decisiones las tomamos en base a los datos, por eso es tan importante esta herramienta que servirá en un futuro para rendir cuentas”, indicó Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales durante un encuentro virtual con periodistas.

Uno de los datos que releva esta página tiene que ver con los infectados residentes de la Ciudad y aquellos que no residen en la Capital pero están internados en centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, según los últimos datos relevados, ayer se registraron 808 casos positivos de Covid en la Ciudad de no residentes. Mientras que el número de infectados en ciudadanos que viven en la Capital ascendió a 1.417. De hecho ya se hisoparon en total 65.492 no residentes de la Ciudad con un 33% de casos positivos.

Ciudad pág 3.jpg

“Uno de los grandes desafíos en contextos como el que estamos viviendo es el de contar con información procesada en tiempo real para la toma de mejores decisiones. Lo logramos a partir del desarrollo de distintos tableros alojados en Centros de Monitoreo que funcionan como soporte al sistema de salud, para realizar el seguimiento del avance de la pandemia y del resto de las acciones de Gobierno. Desde ahora, toda la información está disponible en un sólo lugar, dinámica y abierta para los que quieran acceder”, explicó Fernando Benegas, Secretario de Innovación y Transformación Digital.

La página detalla la información por comuna, por rango de edad y hasta por sexo. El barrio en donde más test rápidos se hicieron, en busca de casos positivos, fue el de Balvanera. Allí se realizaron 1.068 con un total de 579 confirmados. En un segundo lugar se ubica Almagro con 713 pruebas y 271 positivos. Y completando el top 3 se encuentra Constitución con 540 test y 163 casos portadores del virus.

Otro aspecto fundamental que informa la nueva página es la ocupación de camas en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el miércoles se reportaba 262 pacientes en terapia intensiva (de un total de 450 plazas disponibles), 805 en unidad intermedia (de 1500 camas disponibles) y por último en situación leve alcanzaba a 3.077 camas ocupadas (de un total de 5000).