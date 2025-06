Caso Loan: Fernando Burlando cuestionó el rol de sus familiares a un año de la desaparición del niño

El abogado que representó a los padres hasta agosto pasado afirmó que no se han aportado datos concretos que permitan avanzar en la búsqueda del menor.

Fernando Burlando, ex abogado de la familia Peña, criticó con dureza la falta de avances y colaboración en la causa por la desaparición de Loan, a un año del hecho.

A un año de la desaparición del niño de 5 años, Loan Peña , en la localidad correntina de 9 de Julio , el abogado Fernando Burlando volvió a manifestarse con duras críticas hacia los allegados del menor. El letrado, que fue representante legal de los padres hasta agosto del año pasado, no escatimó en calificativos y aseguró que, tras su experiencia en el caso, su conclusión es contundente: “son unos hijos de puta” .

Burlando sostuvo que su alejamiento de la causa no fue voluntario: “Me sacaron del caso, creo que por los intereses que estaban en juego y los resultados que algunos esperaban. Loan sigue sin aparecer” , lamentó el abogado.

En sus declaraciones, el letrado cuestionó la falta de colaboración en la búsqueda y el silencio que persiste sobre el paradero del niño . “Durante todo este tiempo no surgió nadie que aportara un dato concreto. Ni siquiera la familia ofreció una recompensa. Nadie apareció diciendo ‘te doy u$s100 mil por información’. Eso habla por sí solo” , remarcó.

Durante su tiempo como patrocinante, Burlando impulsó diversas medidas judiciales: “Solicitaba diariamente nuevas pericias telefónicas y diligencias para avanzar en la investigación. Hubo reuniones y acciones concretas. No hay mucho más que agregar” , aseguró.

En julio de 2024, poco después de iniciarse la búsqueda, el abogado difundió un video en Instagram donde solicitaba colaboración y ofrecía una suma importante de dinero a quien pudiera aportar datos sobre Loan. “Si lo tenés, devolvelo. Te garantizo prudencia y una gran recompensa”, afirmó entonces, dirigiéndose incluso a posibles secuestradores.

No obstante, con el paso de los meses, el vínculo entre Burlando y la familia del niño se fue deteriorando. Finalmente, el propio abogado confirmó su retiro de la causa. “Ya no estoy más en el caso. Lo dejé”, declaró en medio de rumores de discrepancias con los allegados al menor.

La polémica también se intensificó cuando Burlando reconoció haber accedido al expediente judicial pese a la vigencia del secreto de sumario. En una entrevista con el periodista Pablo Duggan en C5N, el letrado fue confrontado por esta situación, y respondió con ironía: “Bueno, puede pasar, soy Burlando”.

Caso Loan: las dudas, certezas y misterios a un año de su desaparición

La causa tuvo idas y vueltas, con personas que se sumaron como testigos y más. En los últimas días , su abuela afirmó que "está vivo".

Por el caso están detenidos Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, por "sustracción y ocultamiento" del pequeño.

A principios de mes, el Juzgado Federal de Goya elevó a juicio oral la causa principal y la sumó a los otros 10 procesados en la causa conexa que investiga los delitos de encubrimientos, amenazas y privación de la libertad por quienes decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy.

A un año del caso Loan Peña: dudas, certezas y misterios

Así las cosas, la jueza de la causa expresó a El Litoral que “Loan sigue siendo buscado”: “Siguen llegando nuevas denuncias sobre su paradero que son derivadas al fiscal (Mariano de Guzmán)” y explicó que junto a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas (PROTEX), están a cargo de evaluar y avanzar con cada una de esas denuncias.

La jueza Cristina Pozzer Penzo consideró que los siete imputados "intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña" y llevaron adelante todas las maniobras “para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.

El criterio ubica a los siete procesados en distintos roles y con diversa participación para montar un escenario que simule que el pequeño se había perdido en el campo, mientras plantaban pistas falsas que incluyeron la aparición de un botín del pequeño y la falsa noticia de su aparición durante la madrugada de búsqueda.

El expediente principal tiene más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos en donde durante el transcurso de casi un año se incorporaron pruebas para sostener la responsabilidad de los acusados en la captación, sustracción y ocultamiento de un menor de edad.

A su vez, se destacó que la víctima resultó ser Loan Danilo Peña, aunque no fue planificado como la principal, ya que resultó llegar de sorpresa ese día al almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

Caso Loan: quién es quién en la investigación

La aparente red de encubrimiento, en la cual siete personas están detenidas por "sustracción y ocultamiento" del pequeño, es un aspecto que no deja de conmocionar. Así, los acusados quedan de la siguiente manera:

Bernardino Benítez : tío político de Loan, presente en el almuerzo y la caminata al naranjal.

: tío político de Loan, presente en el almuerzo y la caminata al naranjal. Laudelina Peña : tía del menor, primero testigo y luego acusada de plantar evidencia y brindar falso testimonio.

: tía del menor, primero testigo y luego acusada de plantar evidencia y brindar falso testimonio. Daniel Ramírez : amigo de Benítez, partícipe directo de la salida al naranjal.

: amigo de Benítez, partícipe directo de la salida al naranjal. Mónica Millapi : esposa de Ramírez, acompañó a los niños al momento del hecho.

: esposa de Ramírez, acompañó a los niños al momento del hecho. María Victoria Caillava : funcionaria pública, supuestamente actuó como receptora del niño.

: funcionaria pública, supuestamente actuó como receptora del niño. Carlos Pérez : esposo de Caillava, señalado como quien trasladó al menor en su vehículo.

: esposo de Caillava, señalado como quien trasladó al menor en su vehículo. Walter Adrián Maciel: ex comisario, acusado de encubrimiento agravado y participación activa en el ocultamiento.

Pruebas y sospechas sobre el paradero de Loan Peña

El menor desapareció después de un almuerzo familiar. Benítez propuso ir al naranjal a buscar frutas, excursión a la que se sumaron Ramírez, Millapi y varios niños, entre ellos Loan. El recorrido, de apenas 576 metros, debía ser breve. Sin embargo, entre las 13:52 y las 14:25, desapareció.

El único rastro material hallado fue el botín izquierdo que llevaba Loan el día de su desaparición. La investigación determinó que el calzado fue manipulado, enterrado, desenterrado, fotografiado y finalmente plantado para su “descubrimiento”.

La autoría de esta maniobra se la atribuyó a Laudelina Peña, Macarena Peña (prima del niño) y el comisario Maciel. El expediente también revela llamadas sospechosas en la franja horaria clave: entre Ramírez y su hermana a las 14:09 (que duró ocho minutos) y entre Benítez y Laudelina después de las 14:25, por más de nueve minutos.

La abuela de Loan Peña aseguró que su nieto "está vivo" y pidió a sus captores que lo devuelvan

La abuela de Loan Peña, el niño que desapareció el pasado 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, recordó cómo fue el día en que desapareció su nieto durante un almuerzo en su chacra.

Catalina dialogó con C5N a casi un año de la desaparición del menor tras un almuerzo familiar. En ese marco, expresó: "Ahora estoy bien, en un rato no sé, porque de tanto hablar y hablar me hacen llorar. Siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, pero como vino a verme por primera vez pasó este caso”.

El caso fue elevado a Juicio Oral por el Juzgado Federal con sede en Goya, cuya titular, la jueza Cristina Pozzer Penzo tomó la decisión de enviar la causa a la Fiscalía Federal en la ciudad Corrientes. El fiscal federal, Carlos Schaefer, adelantó que el debate oral podría realizarse en el segundo semestre de este año.

La abuela de Loan recordó que ese jueves se hizo una reunión donde su hija, Laudelina, invitó a Daniel “Fierrito” Ramírez, su esposa María Millapi, mientras que su yerno, Antonio Benítez, fue quien convocó a Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez.