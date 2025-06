Caso Loan: las dudas, certezas y misterios a casi un año de su desaparición

La jueza Cristina Pozzer Penzo consideró que los siete imputados "intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña" y llevaron adelante todas las maniobras “para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.

El criterio ubica a los siete procesados en distintos roles y con diversa participación para montar un escenario que simule que el pequeño se había perdido en el campo, mientras plantaban pistas falsas que incluyeron la aparición de un botín del pequeño y la falsa noticia de su aparición durante la madrugada de búsqueda.

allanamiento caso loan.JPG El criterio ubica a los siete procesados en distintos roles y para montar un escenario que simule que el pequeño se había perdido en el campo. Gentileza: El Litoral

El expediente principal tiene más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos en donde durante el transcurso de casi un año se incorporaron pruebas para sostener la responsabilidad de los acusados en la captación, sustracción y ocultamiento de un menor de edad.

A su vez, se destacó que la víctima resultó ser Loan Danilo Peña, aunque no fue planificado como la principal, ya que resultó llegar de sorpresa ese día al almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

La abuela de Loan Peña aseguró que su nieto "está vivo" y pidió a sus captores que lo devuelvan

La abuela de Loan Peña, el niño que desapareció el pasado 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, recordó cómo fue el día en que desapareció su nieto durante un almuerzo en su chacra.

Catalina dialogó con C5N a casi un año de la desaparición del menor tras un almuerzo familiar. En ese marco, expresó: "Ahora estoy bien, en un rato no sé, porque de tanto hablar y hablar me hacen llorar. Siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, pero como vino a verme por primera vez pasó este caso”.

El caso fue elevado a Juicio Oral por el Juzgado Federal con sede en Goya, cuya titular, la jueza Cristina Pozzer Penzo tomó la decisión de enviar la causa a la Fiscalía Federal en la ciudad Corrientes. El fiscal federal, Carlos Schaefer, adelantó que el debate oral podría realizarse en el segundo semestre de este año.

La abuela de Loan recordó que ese jueves se hizo una reunión donde su hija, Laudelina, invitó a Daniel “Fierrito” Ramírez, su esposa María Millapi, mientras que su yerno, Antonio Benítez, fue quien convocó a Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez.