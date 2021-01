Ciudad se reunirá con gremios docentes para discutir condiciones de la vuelta a clases

"Hoy estamos proyectando un inicio de clases con la mayor presencialidad posible. Queremos al 100 por ciento de los chicos en las escuelas", indicaron desde el Gobierno porteño.

Sobre la vacunación de los docentes, las fuentes manifestaron que "se irán vacunando a medida que lleguen las dosis, pero tanto desde la Ciudad como desde el ministerio nacional siempre se dijo que la vacunación no era un requisito para volver a las aulas".

En tanto, los sindicatos de maestros, consultados ya anticiparon que llevarán al encuentro reclamos sobre infraestructura escolar, retraso en sus salarios y advierten que la vuelta a clases dependerá de cómo esté la situación sanitaria en ese momento.

Mariana Scayola, secretaria general del sindicato Ademys, indicó que la vuelta a las aulas "dependerá de la situación sanitaria en ese momento. El año pasado rechazamos la vuelta a la presencialidad con una cantidad de casos similar a la que hay ahora".

"Por un lado se rechazó el proceso de las burbujas que se había planteado, pero además hay cuestiones como el reclamo de más personal docente, más auxiliares de limpieza para acondicionar las aulas y garantizar la adecuada ventilación en clases superpobladas".

En otro orden, la titular de Ademys también apuntó a la cuestión salarial: "Para pensar en una vuelta a clases hay que discutir los salarios, ya que en 2020 quedamos 15 puntos debajo de la inflación, y es un proceso que se viene dando desde hace años. Pedimos una recuperación salarial en la cual el salario esté vinculado a la inflación y no tengamos que ver cómo llegamos a fin de mes".

Respecto de la campaña de vacunación afirmó que desde el gremio desconocen cuándo comenzará, aunque evaluó que "es improbable que se pueda vacunar a todos de acá al 17 de febrero".

"Los maestros nos presentamos el 8 (de febrero), esa semana haremos asambleas y veremos los pasos a seguir", subrayó.

También indicó que "hay que prepararse para una modalidad presencial o dual, tener los equipos y la conectividad en caso de que pueda haber un nuevo escenario de aislamiento completo".

Por su parte, otro de los sindicatos docentes, UTE-Ctera, también había puesto reparos al inicio de clases al indicar que el país atraviesa "una situación sanitaria muy crítica" por el aumento de casos de coronavirus.

"Las clases pueden empezar el 17 de febrero, lo que no sabemos es si va a haber presencialidad, porque lo que está en discusión es si hay condiciones sanitarias y de infraestructura y materiales como para hacer algún tipo de presencialidad", indicó en declaraciones radiales Angélica Graciano, secretaria general del gremio.

En ese marco, destacó que "no hay ningún planteo serio ni responsable ni de planificación, no hay nada, hay solamente anuncios marketineros desde diciembre y desde el comienzo de este año que proponen este tipo de consignas, pero no hay trabajo de planificación que involucre a los actores del sistema educativo".

"Nosotros decimos que hay que esperar los resultados de algunas de las restricciones que se pusieron en práctica ahora ante el aumento de casos", expresó.