Concurso CanSat: alumnos de Córdoba crearon dispositivo para calibrar los sistemas meteorológicos

La iniciativa denominada mCALCAN (metheorilogyc CALibration CAN) fue impulsada por el profesor Martín Bedouret, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y se comunica con los jóvenes a través de un dispositivo. "Di clases en el colegio hasta el año pasado, ya que mi enfermedad no me permitió seguir frente al aula", aclaró en diálogo con Télam.