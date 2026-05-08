Iniciativa saludable: el proyecto de la Caja de Jubilados de Córdoba que ya benefició a miles

A través de su organismo previsional, la provincia contiene a sus beneficiarios con coberturas de todo tipo.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba ha consolidado un modelo de gestión que trasciende la mera administración de haberes previsionales. A través de programas sociales, el organismo busca garantizar una cobertura integral que promueva el bienestar de sus beneficiarios , posicionándose como un referente en políticas de seguridad social en la región.

Estos programas están diseñados para fomentar una vejez activa y participativa . Con iniciativas que van desde la asistencia previsional simplificada hasta espacios de recreación y cultura, la Caja reafirma su compromiso de acompañar a los adultos mayores en cada etapa de su vida post-laboral, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

En el marco de su estrategia de federalización, la Caja de Jubilaciones ha sumado recientemente a la Comuna de San Ignacio al "Programa 427+". Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental fortalecer la presencia institucional en el interior de Córdoba, acercando propuestas formativas y recreativas a las localidades más alejadas de la capital.

El programa busca transformar la visión de la jubilación , convirtiéndola en una etapa de nuevas oportunidades y aprendizaje continuo. En San Ignacio, el programa se traduce en la implementación de talleres gratuitos que funcionan en el Salón Cultural Municipal. Entre las actividades destacadas se encuentra el espacio de estimulación cognitiva “Tejiendo Memoria”, que se dicta los martes para potenciar las habilidades mentales, y clases de zumba los días miércoles.

Estas actividades no solo promueven la salud física, sino que también generan puntos de encuentro esenciales para combatir la soledad y fortalecer los lazos comunitarios.

Jubilados Los talleres buscan brindar a sus jubilados oportunidades para estimularse cognitivamente y socializar.

Requisitos y paso a paso para cobrar la jubilación ordinaria en Córdoba

Para acceder a la jubilación ordinaria en la provincia, el sistema cordobés se apoya fundamentalmente en la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi). Este ecosistema permite que el trámite sea completamente online, eliminando la necesidad de traslados físicos.

El requisito principal es que el afiliado haya realizado la mayor cantidad de aportes de su vida laboral a la Caja de la Provincia, además de contar con el nivel de seguridad necesario en su cuenta de CiDi para operar dentro del sector específico de la Caja.

El proceso comienza ingresando a la web de CiDi con usuario y clave digital y seleccionando el servicio de la "Caja de Jubilaciones". Una vez allí, el usuario debe dirigirse a la sección de "Solicitud de jubilación" y elegir la variante correspondiente a su situación laboral. Es un paso crucial validar la historia laboral que el sistema muestra automáticamente; en caso de haber trabajado en otras jurisdicciones (como aportes a ANSES o cajas profesionales), se deben ingresar esos servicios para que el sistema realice el cómputo pertinente y determine si se cumplen los años necesarios.

Jubilados Córdoba Cómo saber si estás listo para obtener la jubilación en la Caja de Córdoba. Imagen: Freepik

Una mejora significativa en la eficiencia del trámite es el convenio de intercambio de información con ANSES. Gracias a esto, los solicitantes ya no necesitan gestionar ni escanear informes de la institución nacional de manera presencial, ya que la Caja de Córdoba accede a esos datos de forma interna.

Si el sistema valida que las condiciones están dadas, el solicitante podrá adjuntar digitalmente la documentación adicional que se le requiera, como documentos de identidad o certificados específicos, para finalizar el envío de la solicitud.

Finalmente, el organismo pone a disposición múltiples canales para asistir a quienes no estén familiarizados con el entorno digital. Existe una línea de atención telefónica (0810 122 2252) y un servicio de consultas por WhatsApp que operan de lunes a viernes en horario matutino.

Estas herramientas aseguran que, a pesar de la digitalización del sistema, ningún trabajador cordobés quede fuera del beneficio por falta de asesoramiento técnico durante su transición al retiro.