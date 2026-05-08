Recrudeció la interna entre el macrismo y la conducción del PRO en Córdoba: acusaciones de afiliados truchos tras las elecciones locales + Seguir en









El actual diputado visitó la provincia sin mostrarse con las autoridades locales y el expresidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, le achacó los valores "democráticos y el del respeto por las instituciones" del partido.

La foto de De Andreis que revivió la interna del PRO en Córdoba.

La provincia de Córdoba, distrito que en el que Mauricio Macri cuenta con acompañamiento electoral, paradójicamente le continúa provocando malestar a la conducción nacional del PRO, que se volvió a expresar tras una visita del diputado nacional Fernando de Andreis, secretario general del partido y mano derecha del expresidente.

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Luego de un largo período de tensión judicial, que determinó nula la intervención de la conducción nacional sobre la filial provincial del partido, el expresidente del espacio en Córdoba, Oscar Agost Carreño, compuso una lista con dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta para retener el sello en el distrito. Finalmente el elegido el pasado domingo fue Oscar Tamis, quien actual preside el PRO Córdoba.

Sin embargo, una visita a la provincia de De Andreis volvió a remover el conflicto interno, dado que se mostró públicamente con un grupo de dirigentes que no forman parte de la actual conducción del partido en el distrito. "Estuvimos reunidos en Córdoba con dirigentes de toda la provincia dispuestos a seguir trabajando por los valores del partido fundado por Mauricio Macri", fue su sugestiva publicación en redes sociales.

Oscar Tamis Laura Rodríguez Machado Oscar Agost Carreño Oscar Tamis, Laura Rodríguez Machado y Oscar Agost Carreño, actuales dirigentes del PRO en Córdoba.

Interna del PRO en Córdoba La publicación del diputado nacional fue respondida en X por Oscar Agost Carreño, expresidente del PRO Córdoba: "El PRO fundado por Mauricio Macri era el democrático y el del respeto por las instituciones; no el de las intervenciones, las solicitadas para que no se hagan internas, o el que ordenaba bajarse de una elección convalidada por dos instancias judiciales por miedo a perderla". "En tu viaje a Córdoba decidiste no reunirte con autoridades partidarias, sólo con tus amigos", acusó.

Fernando de Andreis utilizó la misma plataforma para contestarle a su rival interno: "Te propuse un período de 6 meses para regularizar afiliaciones y hacer una elección transparente, con veedores de la sociedad civil. Pero decidiste robarte el partido usando afiliados truchos y se lo regalaste al mejor postor a cambio de un cargo. Destruiste un partido, por tu ambición personal". Tras la dura acusación, sentenció: "No hables de valores, de democracia ni del Pro; no los tenés, no la practicás y nos deshonrás". En el cruce de respuestas, Agost Carreño cerró señalando que "interviniste el partido durante 8 meses y no reclamaste nada de supuestas fichas truchas, y la Justicia dijo 4 veces que eran legales y reales. Tampoco llamaste a elecciones con tu idea de transparencia. En ese tiempo lo único que hiciste fue un sumario berreta para rajarme". El exdiputado nacional le recordó que "por ley debía llamar a elecciones antes de abril, me dijiste que volverías a intervenirnos, presentaste una lista que luego bajaste". "Los valores del PRO indican que tenés que bancarte los fallos judiciales, aunque no te gusten", concluyó.

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