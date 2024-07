Día Mundial del OVNI: el impactante caso por el que se celebra cada 2 de julio

Imagen descriptiva de un Objeto Volador No Identificado.

Cada 2 de julio se celebra globalmente el Día Mundial del OVNI, ¿pero por qué? ¿Existe realmente un aniversario de la aparición de una nave extraterrestre real en nuestro planeta? Bueno, la respuesta no es concreta. Lo que sí es concreto es que OVNI no hace referencia solamente a naves que puedan llegar desde el espacio exterior, sino en general a objetos voladores que no han sido identificados por las autoridades de un país.