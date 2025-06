Anotalos en tu calendario: cuáles son los feriados restantes del 2025

Ya estamos a mitad de año y no quedan muchos feriados en el calendario. Estos son los días libres que le quedan a todos en Argentina.

Por suerte, quedan más feriados por delante después de este y uno muy próximo. Es que el viernes 20 de junio también recibe la misma conmemoración el General Don Manuel Belgrano, pero será movido en el calendario. Mucho no habrá que esperar para volver a gozar de otro descanso, ya que el que le sigue es el del miércoles 9 de julio por el Día de la Independencia, otro inamovible.

Al igual que Belgrano y Güemes, el paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín también es un feriado, pero se hará día no laboral puente el viernes 15. Septiembre no tendrá días de descanso más allá de los fines de semana, por lo que recién estará el domingo 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, aunque no se ha establecido un día puente para el mismo.

Finalmente, el lunes 24 de noviembre es el último feriado del año, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Cabe remarcar que con fines turísticos, se hace puente el viernes 21 y será no laborable.

Feriados inamovibles

Generalmente, los feriados inamovibles suelen ser debido a que solo se celebran en su fecha exacta o porque no tienen la necesidad de ser alterados en el calendario ya que generan un fin de semana largo.

Viernes 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible)

: Día de la Independencia (feriado inamovible) Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que se mueven a un lunes cuando cae martes o miércoles o al lunes siguiente si es un jueves o viernes. El objetivo de esto es para que haya fines de semana largos y así poder fomentar el turismo interno.