Dólar y desregulación: el ambicioso plan de Federico Sturzenegger para alcanzar... + Seguir en









El ministro de Desregulación y Transformación del Estado enfatizó que el propósito de las reformas actuales es sentar las bases de “una Argentina poderosa y próspera”.

A través de sus redes sociales, el funcionario abordó este domingo el concepto de “restricción externa”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la clave del desarrollo económico argentino radica en superar la histórica limitación de divisas y sostuvo que el objetivo oficial es construir “una Argentina poderosa y próspera”, en contraposición a un modelo de crecimiento restringido.

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El plan de Sturzenegger para alcanzar "una Argentina poderosa y próspera" Este domingo, el funcionario utilizó sus redes sociales para analizar la llamada “restricción externa”, señalándola como el freno estructural que estancó al país por décadas. En su explicación, destacó que “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”.

El funcionario subrayó que el plan económico busca romper con el esquema actual para elevar el estándar de vida nacional. Al respecto, fue contundente sobre el objetivo del Gobierno: “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”.

Embed AL FINAL LOS QUE HABLABAN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA TENÍAN RAZÓN. Cuando crecí estudiando economía la mayoría de los economistas hablaban de “la restricción externa”: que era que Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y… pic.twitter.com/O6IrEqyGNC — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 3, 2026 La hoja de ruta oficial para incrementar el flujo de divisas incluye una ambiciosa agenda de inserción internacional y desregulación interna.

Sturzenegger destacó la importancia de concretar tratados con Estados Unidos y el bloque europeo, a la par de revisar regulaciones históricas como la Ley de Cabotaje, la de Glaciares y la de Tierras, buscando así un modelo económico menos vulnerable a los ciclos de inestabilidad.