Federico Sturzenegger justificó los despidos en el Servicio Meteorológico y planteó una reforma total del organismo

El ministro de Desregulación justificó las desvinculaciones al sostener que el sistema actual es obsoleto y costoso. Afirmó que con tecnología moderna el organismo podría funcionar con 150 empleados en lugar de los 1.000 actuales.

Federico Sturzenegger se refirió a la polémica en torno a los despidos en el SMN.

Luego de que el Gobierno avanzara con el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ministro de Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender públicamente la medida y sostuvo que forma parte de un proceso de modernización orientado a mejorar el funcionamiento del organismo y reducir el gasto estatal.

El funcionario publicó un extenso mensaje en la red social X en el que explicó las razones económicas y técnicas detrás de las desvinculaciones, cuestionó el funcionamiento histórico del organismo y afirmó que la estructura actual quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos disponibles.

Sturzenegger reconoció que toda reestructuración estatal genera preocupación por el futuro laboral de quienes pierden sus puestos, pero defendió la decisión al sostener que también debe considerarse el costo que implica mantener estructuras ineficientes.

“Siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno. Es una preocupación que siempre hay que tener. Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares”, señaló. En esa línea, afirmó que la Argentina se estancó por no incorporar mejoras de productividad y sostuvo que este tipo de cambios fueron postergados durante años.

Cómo describió el funcionamiento actual del SMN

Según detalló el ministro, el Servicio Meteorológico cuenta actualmente con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y una planta cercana a las 1.000 personas. Dentro de ese universo, indicó que aproximadamente 20 serían meteorólogos.

Sturzenegger explicó que gran parte del personal cumple tareas vinculadas a la recolección manual de datos climáticos en estaciones que, según dijo, presentan un marcado atraso tecnológico.

“Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones– se recogen manualmente”, expresó. A continuación agregó que muchas estaciones tienen más de 50 años de antigüedad y operan con instrumentos básicos.

En uno de los tramos más críticos de su exposición, el funcionario sostuvo que la operatoria diaria todavía incluye mecanismos manuales y software antiguo. Explicó que, como las mediciones deben tomarse con frecuencia horaria, cada estación necesita varias personas dedicadas a esa tarea. Según sus cálculos, actualmente hay en promedio siete trabajadores por estación. “Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS para enviar al meteorólogo”, afirmó.

Sturzenegger sostuvo que el modelo actual podría reemplazarse con estaciones automáticas capaces de transmitir información climática en tiempo real, sin necesidad de presencia permanente de personal en cada punto operativo. Aseguró que los recursos destinados hoy al pago de salarios permitirían financiar una red moderna de equipamiento automático.

Embed LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

“Los sueldos de esas siete personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, indicó.

Bajo esa lógica, estimó que el SMN podría operar con una estructura mucho más reducida. “Podríamos modernizar drásticamente el Servicio Meteorológico Nacional, gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1.000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, afirmó.

El ministro insistió en que la reforma permitiría simultáneamente mejorar el sistema de emergencias climáticas y bajar el gasto público. “Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo. Y se trata de mejorar mucho y ahorrar mucho”, sostuvo. En ese sentido, vinculó la discusión con la necesidad de contar con sistemas más eficaces de prevención y alertas tempranas.

Críticas a gestiones anteriores

Sturzenegger también apuntó contra administraciones previas del área de Defensa por no haber encarado una modernización similar con anterioridad.

“¿Qué hicieron todos los ministros de Defensa anteriores?”, cuestionó, y elogió la gestión actual encabezada por Luis Petri. Según planteó, la falta de actualización tecnológica dejó a la población más expuesta frente a fenómenos climáticos extremos. Para ejemplificarlo mencionó tragedias ocurridas en La Plata y Bahía Blanca, al sostener que contar con mejores sistemas de anticipación meteorológica no es un tema menor.

Previamente, fuentes del Ministerio de Defensa habían indicado que la mayoría de los cesanteados eran contratados bajo modalidad monotributista y algunos casos irregulares detectados internamente. También aseguraron que no se abonarán indemnizaciones, por lo que la medida no implicaría un costo adicional para el Estado.

Sin embargo, desde ATE rechazaron esa versión y afirmaron que entre los despedidos sí figuran trabajadores especializados, incluidos meteorólogos. El gremio ya había realizado protestas en meses anteriores contra el ajuste en el organismo y cuestionó el recorte de personal en áreas estratégicas vinculadas a alertas climáticas y monitoreo.