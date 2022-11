Alerta dólar: un documento afirma que analizan sacar de circulación estos billetes

Y agrega: "Secuela de la reunión extraordinaria recién concluida celebrada en Washington DC el 2 de noviembre de 2022 entre el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los Gobernadores de los Bancos Centrales de África, el Gobierno de los Estados Unidos fijó la fecha para la restricción del billete de curso legal aceptable del dólar estadounidense que comenzará el 31 de enero de 2023".

Desde Observers Times piden tomar con precaución la información, dado que no está confirmada. "Primero, verificamos si tal decisión fue realmente tomada o no por el gobierno de los Estados Unidos. Dada la gravedad y magnitud de la decisión, habría sido reportada y discutida en todos los medios de comunicación. Pero no encontramos un solo informe de noticias creíble sobre la decisión rumoreada de esta llamada campaña de desmonetización", finaliza.

Los billetes en cuestión fueron emitidos previos a 2021. Sin embargo, la resolución que circula no lleva firma y varios de los que la analizaron dudan de su veracidad. ¿Fake news?