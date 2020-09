Fiestas postergadas se dolarizan por retorno incierto de la actividad

Lo cierto es que es una modalidad que está creciendo dentro del sector de eventos. “Se usa dolarizar las tarifas, pero no todos lo están haciendo. Hablando con otros proveedores algunos me cuentan que antes las tarifas las pasaban en pesos y hoy en dólares pero se negociacia y se habla con cada situación en particular”, comentó a este diario Pablo Vegacaro fotógrafo de bodas. “A los clientes no les gusta escuchar la palabra dólar, por eso muchas veces se evita pero es cierto que a veces es conveniente para ambas partes”, remarcó el especialista.

Para los proveedores de servicios el 2020 sin dudas fue un año negro. “Aquellos que habían reprogramado su fiesta para fin de este año decidieron pasarlo para el 2021 y la realidad es que para nosotros es muy complicado mantener durante tanto tiempo un valor fijo, por lo que estamos ajustando las nuevas tarifas para el 2021”, reconoció Vegacaro.

“En mi caso nosotros estábamos a pocos días de casarnos cuando decretaron la cuarentena obligatoria por lo que todo estaba 100% pago menos el salón que lo íbamos a terminar de abonar el día de la fiesta. Ese valor si se incrementó y todavía no sabemos cuánto hasta que podamos celebrar la fiesta”, contó Camila Iglesias Botero de 29 años que de marzo postergó su casamiento para septiembre y nuevamente tuvo que reprogramarla, por ahora con fecha incierta.

“En todos los proveedores buscamos acompañar a los clientes por eso queremos ver cada caso y ver sus necesidades y posibilidades para que todo salga de la mejor manera”, concluyó Vegacaro que espera que con una vacuna disponible, las fiestas vuelvan a celebrarse. Lo cierto es que nada será igual y desde el sector ya estudian y presentan protocolos para el regreso de la actividad en un futuro.