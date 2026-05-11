Los bonos en dólares suben y el riesgo país quiebra el piso de 500 puntos básicos

Los bonos soberanos argentinos avanzan con fuerza tras las novedades de las calificadoras de riesgo. En cambio, la mayoría de los países de América Latina enfrentan una mala jornada para la renta fija. ADRs operan dispares.

Los bonos soberanos en dólares operan al alza en el inicio de la semana . El movimiento positivo de los títulos públicos argentinos se destaca en una jornada en la que la mayoría de los mercados de la región enfrentan dificultades para la renta fija.

En concreto, los títulos en moneda dura suben hasta 0,9% encabezados por el Global 2038 , seguido del Global 2046 (+0,8) y el Bonar 2041 (+05%). En ese marco, el riesgo país retrocede a 498 puntos básicos.

La dinámica de los bonos argentinos se destaca en un lunes con predominio del color rojo en las pantallas de la renta fija de los principales países de la región. Es que los títulos públicos de Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay operan a la baja .

En el plano local, el S&P Merval avanza 1,1% a 2.799.613,940 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran: YPF (+3,3%), Pampa Energía (+2,9%), y Edenor (+1,9%).

En tanto, los ADRs y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de alzas. Las centrales YPF, Edenor y Pampa Energía con el 3,8%, 3,3% y 3,2% respectivamente.

Según señala PUENTE, "La atención de la semana, en materia de datos, estará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026 que se publicará el día jueves. En este sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé un alza de +2,6% mensual. Asimismo, el Tesoro Nacional realizará la primera licitación de mayo el miércoles, cuyo menú de instrumentos se dará a conocer el día lunes".

La semana pasada, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y en moneda local a B- desde CCC+, con perspectiva estable.

En abril de 2026, los ingresos tributarios cayeron en términos reales en torno al -4% interanual, tras totalizar una recaudación de $17,4 billones. Así, abril marca el noveno mes consecutivo de contracción real. En términos nominales, el incremento de los ingresos fue de +27,2% interanual.