Domingo primaveral en el AMBA, pero nueve provincias están bajo alerta por tormentas, vientos y nevadas

La Ciudad y el Conurbano bonaerense tendrán una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. El panorama será diferente en el norte y la Patagonia, donde rigen alertas por distintos fenómenos meteorológicos.

Mientras el AMBA atraviesa un domingo con clima primaveral y sin lluvias previstas, nueve provincias permanecen bajo advertencias meteorológicas. Algunas zonas podrían registrar tormentas fuertes y ráfagas de viento que superarían los 100 km/h.

El clima para el último domingo de agosto se presenta con un marcado contraste climático en la Argentina. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de una jornada con condiciones primaverales y temperaturas agradables, distintas regiones del país permanecen bajo alertas meteorológicas por tormentas, fuertes vientos, viento Zonda y nevadas .

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Según el pronóstico, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con una temperatura máxima cercana a los 20 grados , cielo entre algo y mayormente nublado y viento del sector este. Además, el escenario de estabilidad se extendería durante los primeros días de la semana, con máximas que oscilarían entre los 18° y los 21°.

El comienzo de septiembre mantendría, en principio, condiciones relativamente estables en la región metropolitana. Para el lunes se espera una máxima cercana a los 19 grados , mientras que el martes y miércoles las temperaturas volverían a ubicarse en valores similares, con jornadas de nubosidad variable.

Por el momento, el pronóstico oficial no anticipa lluvias significativas para los próximos días en el AMBA, aunque las condiciones meteorológicas podrían modificarse con el avance de la semana.

El panorama será diferente en el noreste argentino. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas para sectores de Misiones y Corrientes .

La Ciudad y el Conurbano bonaerense tendrán una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. El panorama será diferente en el norte y la Patagonia, donde rigen alertas por distintos fenómenos meteorológicos.

Las áreas afectadas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la posibilidad de granizo en forma localizada. Para estas zonas se esperan acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

Fuertes vientos y ráfagas que podrían superar los 120 km/h

Otro de los principales focos de atención estará en el noroeste del país. Sectores de Catamarca, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por vientos intensos.

En algunas zonas rige una advertencia de nivel naranja y se esperan vientos del sector oeste con velocidades que podrían ubicarse entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h en los sectores más elevados.

También hay alertas amarillas por viento para zonas de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde las ráfagas podrían alcanzar valores cercanos a los 120 km/h.

Viento Zonda en varias provincias

Además, el SMN mantiene alertas por viento Zonda en sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, entre otras áreas del noroeste.

Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad. Se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Nevadas en la Patagonia

En tanto, la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén estará afectada por nevadas persistentes de distinta intensidad.

El organismo meteorológico anticipó acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores. También existe la posibilidad de precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve en las zonas de menor altura.

Así, mientras el AMBA se despide de agosto con temperaturas agradables y un clima más cercano a la primavera, buena parte del país deberá mantenerse atenta a las advertencias meteorológicas por fenómenos que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.