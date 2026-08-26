Axel Kicillof presenta el plan por el "Súper Niño" y alista un nuevo viaje a La Pampa

A las 15:30, el gobernador dará a conocer las medidas ante la llegada del fenómeno climático. El lunes viajará a la provincia vecina donde firmará convenios sobre el mismo tema con su par Sergio Ziliotto.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , anunciará este miércoles el plan bonaerense contra el "Súper Niño" y viajará a La Pampa el lunes, donde lanzará medidas conjuntas con su par local, Sergio Ziliotto , en un desembarco que también profundizará su armado político con miras al 2027.

Kicillof hablará a las 15:30 en la Casa de Gobierno provincial, ubicada en La Plata, donde dará a conocer la hoja de ruta para hacer frente al fenómeno climático que suscita preocupación entre numerosos distritos del país y cuyo impacto sobre la agricultura y la producción todavía es una incógnita.

Al comienzo de la próxima semana, el mandatario volará a territorio pampeano donde se verá con el gobernador Ziliotto, también peronista. Juntos firmarán un convenio para planificar acciones de prevención y respuesta frente a los efectos climáticos de esta versión de "El Niño", que promete ser más intensa que en años anteriores.

La actividad se desarrollará el lunes en la Casa de Gobierno de La Pampa y representará un nuevo paso en el trabajo conjunto que ambas provincias vienen realizando ante el riesgo de lluvias extraordinarias, crecidas, anegamientos y otras contingencias vinculadas con los excesos hídricos.

El líder bonaerense ya había desembarco en La Pampa en 2024. Recientemente estuvo en Chaco y, anteriormente, en Corrientes y Córdoba , todos destinos donde el gobernador apunta a hacer pie y profundizar una estructura propia con miras a una aventura presidencial en 2027.

Alerta por el "Súper Niño"

Esta semana, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendieron las alertas por el avance del "Súper Niño", un fenómeno podría alcanzar una intensidad excepcional durante los próximos meses.

La agencia estadounidense estima más de un 90% de probabilidad de que se desarrolle un evento muy fuerte y proyecta que, entre octubre y diciembre, sea uno de los más potentes desde 1950.

Para Argentina, el escenario puede traducirse en más lluvias, tormentas fuertes y períodos de excesos hídricos, especialmente en sectores del centro y este del país.

El "Súper Niño" forma parte del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se encuentran mucho más cálidas de lo normal. El sistema presenta tres fases: El Niño (fase cálida), La Niña (fase fría) y una etapa Neutra.

En condiciones normales, los vientos desplazan el agua cálida hacia el oeste del Pacífico. Durante este fenómeno, las ráfagas se debilitan y permiten que se extienda hacia el centro y el este del océano. Ese desplazamiento modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La intensidad se mide principalmente mediante las anomalías de temperatura de la superficie del mar. Una de las regiones más utilizadas es Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central. Cuanto mayor es el calentamiento respecto del promedio, aumenta la intensidad del evento.