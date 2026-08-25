La tormenta de Santa Rosa condicionará la visibilidad del eclipse lunar + Agregar ámbito en









El fenómeno astronómico sólo podrá verse si el cielo está despejado, pero el AMBA se prepara para recibir lluvias en las próximas horas.

El eclipse lunar de agosto podrá verse desde cualquier parte de Argentina pero la tormenta de Santa Rosa podría complicar la visibilidad en el AMBA. Unsplash

El próximo jueves 27 de agosto y durante la madrugada del viernes 28 habrá un nuevo eclipse lunar parcial. En la Argentina podrá verse desde cualquier parte del país, pero solo si el cielo está despejado.

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La Luna quedará parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra y alcanzará su punto máximo cerca de la 1:13, cuando alrededor del 93% de su diámetro quede dentro de la umbra.

Durante ese momento, el satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, conocida como "Luna de sangre".

Cuándo es el eclipse lunar y desde dónde podría verse El eclipse se desarrollará entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. En Argentina, la primera etapa comenzará a las 22:24, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

La parte realmente visible del fenómeno empezará cerca de las 23:34, cuando la Luna entre en la umbra. Desde ese momento, la sombra de la Tierra comenzará a avanzar claramente sobre el disco lunar.

El cronograma será: 22:24: ingreso de la Luna en la penumbra.

23:33/23:34: comienza el eclipse parcial con el ingreso en la umbra.

1:13: máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la Luna dentro de la umbra.

2:52: finaliza la fase parcial y la Luna sale de la umbra.

4:01/4:02: termina la fase penumbral y concluye por completo el fenómeno. El eclipse podrá verse desde cualquier lugar de Argentina. Para apreciar mejor el cambio de color y los detalles de la superficie lunar, lo más conveniente será alejarse de las zonas con mucha iluminación artificial. Por qué la tormenta de Santa Rosa podría afectar la visibilidad del eclipse Mientras tanto, la tormenta de Santa Rosa llegará a la zona del AMBA este miércoles 26 de agosto. Las primeras lluvias están previstas para alrededor de las 17:00, con precipitaciones débiles y una probabilidad del 30%. En ese momento, además, los vientos comenzarán a rotar hacia el sector este, anticipando el cambio en las condiciones del tiempo. El momento de mayor intensidad se espera durante la madrugada del jueves 27 de agosto. Entre las 03:00 y las 06:00, la probabilidad de lluvias llegará al 90%, con chaparrones moderados que podrían acumular hasta 4,5 milímetros y ráfagas de viento del sector sur. Si bien se estima que a partir de la tarde dejará de llover, es posible que el cielo quede parcialmente nublado. De esta forma, la visibilidad del eclipse lunar podría verse afectada en la Ciudad de Buenos Aires y parte de la Provincia.

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